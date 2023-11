Niente Napoli a zero, firma in arrivo con la Juve

Niente da fare per il Napoli, che vede sfumare l’occasione di mettere a segno un grande colpo a parametro zero: sta firmando con la Juventus

Il Napoli sta cercando di riorganizzarsi dopo l’esonero di Rudi Garcia e la chiamata di Walter Mazzarri, che torna così sulla panchina partenopea a distanza di dieci anni dall’ultima volta. L’organico del Napoli è senza dubbio competitivo e il tecnico di San Vincenzo avrà il compito di valorizzarlo al meglio e cercare di ottenere più risultati positivi possibili per consolidare il posto in Champions e magari provare a rientrare nella lotta per lo scudetto.

Tuttavia il presidente De Laurentiis sa bene che nel 2024 servirà intervenire sulla rosa per renderla maggiormente attrezzata a competere su tutti i fronti. La dirigenza del Napoli guarda con molta attenzione soprattutto quei profili che il prossimo anno si libereranno dai loro club a parametro zero e potrebbero quindi rappresentare una grande occasione.

Tra questi c’è anche Daniele Rugani, che nelle ultime gare di campionato ha sfoderato prestazioni sontuose con la Juventus e sembra essere un giocatore completamente ritrovato.

Allegri lo ha schierato sempre titolare nelle ultime partite a causa degli infortuni di Danilo e Alex Sandro: il difensore italiano ha risposto con prove maiuscole che hanno contribuito pesantemente ai cinque successi di fila della Signora.

Sta firmando con la Juve, addio Napoli: l’obiettivo sfuma

Rugani ha un contratto in scadenza nel 2024 e sono già molte le squadre che si stanno muovendo per provare ad accaparrarsi il giocatore a zero la prossima estate. Anche il Napoli sta sondando il terreno ed è pronto a presentare una proposta al giocatore: la destinazione partenopea potrebbe stuzzicare molto Rugani, che avrebbe così la possibilità di giocarsi una maglia da titolare in un club dalle grandi ambizioni.

Un’operazione che però non sembra così semplice per il Napoli, dato che proprio in questi giorni sono in corso dei contatti tra il 29enne di Lucca e la dirigenza bianconera per provare ad arrivare a un rinnovo di contratto.

Stando alle indiscrezioni pare che i rapporti tra Rugani e la Juve siano ottimi e l’intesa per il prolungamento del contratto arriverà molto presto: secondo le fonti già all’inizio del 2024 le parti ufficializzeranno il rinnovo.

D’altronde nei giorni scorsi era stato proprio Rugani a confermare che non ci sarebbero stati problemi in tal senso: “Troveremo un accordo con la Juve” aveva detto il difensore ex Empoli dopo il match vinto 2-1 contro il Cagliari dove ha siglato il gol del raddoppio. Il Napoli dovrà quindi rassegnarsi: Rugani sembra destinato a rimanere a Torino.