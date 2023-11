Stagione finita e addio Napoli: così salta tutto

Una big avrebbe deciso di acquistare un grande obiettivo del Napoli in ambito di calciomercato: il grave infortunio inguaia De Laurentiis

C’è grande curiosità di vedere all’opera il nuovo Napoli targato Walter Mazzarri. Aurelio De Laurentiis ha deciso di pescare dai bei ricordi per rimpiazzare Rudi Garcia, il quale destino ormai era segnato. Il numero uno del club partenopeo non ha digerito la sconfitta subita dagli azzurri per mano dell’Empoli, per giunta fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Un rendimento fin troppo altalenante quello dei campioni d’Italia, inaccettabile per una squadra chiamata a bissare lo Scudetto o quantomeno provarci fino alla fine. Ad oggi, però, tale traguardo appare già compromesso. Raggiungere Inter e Juventus sembra quasi impossibile allo stato attuale delle cose, perciò meglio concentrarsi sulla Champions.

D’altronde, il Napoli non può permettersi di scivolare fuori dai primi quattro posti in classifica, sarebbe un fallimento di proporzioni gigantesche. A Mazzarri l’arduo compito di sistemare la situazione, raddrizzando una barca che adesso fatica non poco a superare gli ostacoli. La speranza dei tifosi è che l’allenatore toscano, che conosce bene l’ambiente, riesca a dare la scossa, riaccendendo l’entusiasmo del team.

In tal senso, è necessario tornare immediatamente alla vittoria, perché soltanto le vittorie permettono realmente di riprendersi da un periodo alquanto negativo. Mazzarri, però, incontrerà avversari particolarmente tosti, a cominciare dall’Atalanta targata Gian Piero Gasperini.

Come sempre i verdetti conclusivi spettano al campo sovrano. Intanto, dal fronte calciomercato giunge una novità tutt’altro che rassicurante. Andiamo per gradi: in futuro il Napoli vorrebbe potenziare la mediana, anche perché la permanenza di Piotr Zielinski in quel di Castel Volturno non è affatto scontata. In tal senso, la società azzurra non sposta il proprio mirino da una pedina che milita in Premier League.

La big fa tremare De Laurentiis: così il Napoli può dirgli subito addio

Si tratta del grande obiettivo del Napoli, che infatti lo segue da diverso tempo. Ebbene uno dei primi nomi sulla lista del direttore sportivo Mauro Meluso è Giovani Lo Celso, centrocampista offensivo di proprietà del Tottenham. L’argentino classe ’96 non è centrale nei piani degli ‘Spurs’, di conseguenza potrebbe abbandonare la nave inglese già a gennaio.

Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 15-20 milioni di euro, con Lo Celso che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. Non un affare impossibile per il Napoli, ma la concorrenza potrebbe costringere gli azzurri a cancellare l’opzione in argomento. Infatti, stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito’, Lo Celso sarebbe la priorità del Barcellona per rimpiazzare momentaneamente Pablo Gavi.

Quest’ultimo starà fuori circa 8 mesi a causa della rottura del legamento crociato, un infortunio che inevitabilmente spinge i blaugrana a rimediare attraverso un colpo di spessore. E a farne le spese potrebbe essere proprio il Napoli. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, gennaio si avvicina.

