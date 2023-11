Tutti ai suoi piedi: Elodie è bollente sul palco

Elodie ha lasciato a bocca aperta milioni di fan con i suoi successi mondiali e ora il suo nuovo tour. Sul palco, tra balli e momenti emozionanti, ci sono attimi bollenti

Il successo di Elodie è sotto gli occhi di tutti. La cantante è arrivata agli apici della sua carriera, in una scalata costante e ricca di novità, passando anche da Amici e da Sanremo.

Sembra passata una vita da quando la ragazza di Roma indossava la divisa del noto talent, anche con un po’ di timidezza che puntualmente svaniva con il microfono in mano. Il presente parla di un tour meraviglioso che sta calamitando l’attenzione di tutti i suoi fan ed è arrivato alla vetta con il concerto al Mediolanum Forum di Assago, un tripudio di spettacolo curato nei minimi dettagli. Come era successo anche a Napoli quando ha indossato la maglia azzurra e quella di Maradona.

L’abbiamo vista al centro di uno show enorme, curato nei minimi dettagli: ogni movimento è stato studiato e provato, con un corpo di ballo ad hoc che l’accompagna in ogni esibizione. E lei fa tutto, senza mai sbagliare: canta ovviamente, si cimenta nella pole dance e fa scorrere sul maxi schermo messaggi importanti contro la guerra e dedicati alle donne ai bambini. Perché la popolarità è anche questo e può indirizzare la mentalità di milioni di persone.

Elodie lascia tutti a bocca aperta con il concerto di Assago

L’esibizione di Assago, quindi, è stato un perfetto trionfo e la statuaria cantante ha deciso di dedicargli anche un post su Instagram, raccogliendo alcuni degli scatti salienti della serata.

Nella prima foto, che vedete in alto, mostra uno dei tanti outfit che ha sfoggiato. Stivali, corpetto e capelli raccolti la rendono unica e bellissima, scatenando l’apprezzamento di tutti i suoi follower. Per l’occasione è stata vestita da Versace, Valentino e Cavalli, ma siamo certi che in molti non abbiano notato tanto quello, quanto il suo corpo perfetto e le movenze irresistibili.

In una serata di grande musica e spettacolo, non poteva dimenticarsi di Marco Mengoni, grande ospite dell’evento, che è salito sul palco per duettare con lei. Nella didascalia del post non ha mancato di dedicargli un pensiero sentito: “Grazie al mio amico stupendo per esserci stato”, scrive. E noi non possiamo non ringraziarla per tutto quello che sta riuscendo a dare, con la certezza che anche in futuro saprà come lasciarci senza fiato.