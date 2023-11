Addio Napoli, scelto il sostituto: affari da 90 milioni

Doppio affare per il Napoli, che potrebbe cedere uno dei suoi calciatori più richiesti per dare l’assalto ad un vecchio obiettivo: in ballo 90 milioni complessivi

Il calciomercato, si sa, non si ferma mai. Le squadre sono perennemente alla ricerca di rinforzi, in particolare quelle che si trovano in situazioni di difficoltà. Che sia nell’immediato o in prospettiva della stagione successiva, queste squadre cercano costantemente nuovi nomi per rinforzare la rosa e risalire la china il prima possibile.

Potrebbe essere questo il caso del Napoli, reduce da un inizio di stagione decisamente sottotono che è già costato la panchina al tecnico Rudi Garcia, chiamato in estate a sostituire l’indimenticabile Luciano Spalletti e che, alla guida dei Campioni d’Italia, non ha convinto.

Il primo “rinforzo” è stato il nuovo allenatore Walter Mazzarri, ma non è detto che il suo ritorno sia l’unica mossa per riportare in alto i partenopei, soprattutto in vista della prossima stagione.

Uno dei primi compiti del nuovo allenatore sarà sicuramente quello di rilanciare e valorizzare giocatori che sono stati messi ai margini dall’ex tecnico, e sui quali la società ha puntato molto. È il caso, per esempio, di Jesper Lindstrøm, colpo di mercato di questa estate, ma anche di Eljif Elmas.

Il centrocampista macedone nella scorsa stagione è stato un vero e proprio jolly, che con Luciano Spalletti ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dalla mezzala in su, giocando anche da punta in un periodo nel quale i tre attaccanti erano indisponibili, e risultando spesso decisivo con ottime prestazioni e gol pesanti.

Con l’arrivo di Rudi Garcia, però, il suo impiego è diminuito: il giovane ha giocato soltanto 207 minuti in 8 partite, realizzando un solo gol nella vittoria contro la Salernitana. Troppo poco per un giocatore considerato uno dei giovani più interessanti della rosa, e un talento sul quale puntare vista la sua versatilità e le sue innegabili qualità. Con Mazzarri la situazione sembra essere già migliore: il macedone, entrato a 28 minuti dalla fine della gara, ha segnato il gol decisivo per la vittoria contro l’Atalanta alla prima partita sotto la guida del nuovo tecnico.

Se la situazione non dovesse cambiare neanche col nuovo allenatore, però, il macedone potrebbe richiedere la cessione e tentare maggior fortuna altrove. Già la scorsa estate il presidente Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro da parte del Lipsia, ma l’interesse per il numero 7 azzurro è ancora molto forte, soprattutto dalla Premier League e dalla Liga.

Napoli, doppio affare in vista: Elmas via, arriva Koopmeiners?

In caso di cessione del ragazzo, che potrebbe lasciare la Campania per la stessa cifra offerta in estate, il Napoli potrebbe tornare su un vecchio pallino, già cercato la scorsa estate: si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A negli ultimi anni.

Il club bergamasco valuta l’olandese circa 60 milioni di euro, cifra che gli azzurri potrebbero investire per sostituire nel modo migliore Elmas e rinforzare ulteriormente il centrocampo.