Anna Tatangelo sontuosa: scatto bombastico

Sontuosa e radiosa, Anna Tatangelo si fa vedere più bella che mai, più regale di una principessa con un abito magnifico che scatena la fantasia di tutti.

Anna Tatangelo, per molto tempo, è stata la “fidanzatina d’Italia”, ovvero quella ragazza venuta dalla provincia e che è riuscita a farcela con le sue capacità. Lei incarnava il prototipo ideale di nuora che ogni suocera vorrebbe avere. Ed anche ora che una ragazza non lo è più, Anna Tatangelo riesce sempre a piacere.

Al di là dell’ambito artistico e dell’aspetto canoro, del significato dei testi proposti e del modo di esibirsi durante i concerti o le apparizioni televisive, Anna Tatangelo sa colpire anche per il suo bellissimo aspetto. E chi l’ha conosciuta conferma anche altro.

E cioè che caratterialmente lei è bella allo stesso modo di come sa curarsi. Bellissima di aspetto, perennemente giovane – ed in fondo è anche normale che sia così visto che ha ancora 36 anni, che non sono moltissimi – e tremendamente affascinante, la Tatangelo è anche tanto simpatica e sempre bendisposta.

Tutti i fan che hanno avuto modo di incrociarla possono confermare la cosa, così come anche i tecnici del suono, gli strumentisti, i fonici e chiunque altro ci abbia lavorato. La ciociara di Sora è quando di meglio si possa trovare in termini di collega, di figlia, di nuora e di donna.

Sempre bella e sempre sorridente, lei ha ritrovato anche la felicità con il suo compagno attuale, il modello Mattia Narducci, 26 anni, nativo di Piacenza. Che si distingue per gli occhi azzurri, l’altezza ed il fisico statuario. Un bellissimo per una bellissima. Ma sui social la Tatangelo è prima di tutto dei suoi ammiratori.

Anna Tatangelo, come una principessa su Instagram

Ed i suoi tantissimi follower la amano da tempo. Sono ben un milione e 900mila le persone che hanno lasciato il “segui” sul di lei profilo ufficiale Instagram. E tutto questo amore viene ripagato con scatti sensazionali. A volte anche fin troppo audaci, ma Anna è una bellissima e questo fa si che le si perdoni tutto.

Ora possiamo ammirarla ed adorarla con un abito da sera indosso, che la Tatangelo indossa con disinvoltura e con la naturalezza tipica di una modella. Il vestito nero le calza a pennello e le mette in risalto le forme perfette ed armoniose.

Con le spalle scoperte, la pelle liscissima, i capelli in ordine, il trucco ineccepibile e con quello sguardo voluttuoso e tentatore è impossibile resisterle. E lei accenna un sorriso, quasi a volersi fare beffe di questa sua capacità di potere esercitare un potentissimo ascendente sui suoi ammiratori. Se lei chiedesse qualcosa, quell’esercito di un milione e 900mila follower eseguirebbero subito, senza se e senza ma.