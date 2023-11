Bargiggia non ha dubbi su Conte alla Juve: “Andrà così”

Il tecnico salentino continua ad essere accostato a tanti altri club in vista del prossimo anno: il vecchio amore sembra in pole

Da quando, nell’ormai celebre intervista rilasciata a Francesca Fagnani a ‘Belve’, ha detto che gli piacerebbe allenare Napoli o Roma perché piazze importanti, Antonio Conte è sempre più sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori per un grande ritorno sulla panchina di una big di Serie A.



Dopo la burrascosa separazione col Tottenham, avvenuta oltre la metà della scorsa stagione, poco dopo l’eliminazione dalla Champions League patita per mano del Milan di Pioli, l’allenatore si è temporaneamente ritirato a vita privata.

sulla volontà di prendersi un anno sabbatico è stato smentito dal tecnico. Che però ha poi dato seguito coi fatti al suo malcelato desiderio di riposarsi. Di dare priorità alla famiglia, dopo un 2023 in cui non è stato esente da problemi di salute.

Dopo aver rifiutato il Napoli nel corso della prima crisi dell’era Garcia, poi successivamente sostituito da Walter Mazzarri, l’ex allenatore di Inter e Juve sfoglia la margherita per il suo futuro.

Non sono pochi i club che lo vorrebbero alla guida della loro squadra per la prossima stagione. Giallorossi ed azzurri restano dei candidati forti, anche e non solo a causa delle parole pronunciate dallo stesso Conte. Il quale però, sempre nella stessa chiacchierata in RAI, disse anche di essersi pentito di aver lasciato la Juve. Ecco l’indizio inequivocabile che una vecchia volpe del giornalismo come Paolo Bargiggia ha cavalcato nel corso del suo intervento a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

“Conte aspetta la Juve”: c’è la rivelazione in diretta

Già accostato alla Juve nel corso della precedente stagione. Quando il gradimento di una buona fetta della piazza bianconera nei confronti del tecnico livornese era ai minimi termini, Conte non sembra voler chiudere la porta ad un clamoroso, possibile, ritorno alla Continassa.



“Conte aspetta la Juve, anche con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto di Allegri con il team bianconero“, ha dichiarato con certezza Bargiggia. Che contestualmente ha anche allontanato sia l’ipotesi di un approdo nella capitale da parte del leccese, sia il fatto che la Roma possa confermare José Mourinho anche per il prossimo anno.

Il pensiero di Bargiggia si innesta su una linea di pensiero, che sta trovando sempre più sostenitori, che vedrebbe un Conte desideroso di riprendere il filo bruscamente interrotto con la Juve nell’estate del 2014. Chissà se il suo rimpianto verrà cancellato da un ritorno che definire romantico è davvero riduttivo.

