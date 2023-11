Dal Napoli alla Juve: alla fine la sblocca Guardiola

Dal Napoli alla Juventus, l’affare vede protagonista anche Pep Guardiola e il Manchester City: cosa sta succedendo

Destini incrociati per Napoli e Juventus. Lo si è visto quest’estate, quando Cristiano Giuntoli ha fatto le valigie, salutato gli azzurri da campione d’Italia ed è partito direzione Torino, per cimentarsi con la non semplice missione di rilanciare i bianconeri.

Nel suo bagaglio ha portato anche una serie di nomi che potrebbero tornar utile alla formazione di Allegri, ma che sono profili spendibili anche per la società di Aurelio De Laurentiis. Ecco allora incrociarsi nuovamente la strada per due squadre che negli ultimi anni hanno spesso lottato per obiettivi comuni, in campo come fuori.

Potrebbe succedere ancora una volta perché i radar di Giuntoli si sono posati su Georgiy Sudakov, trequartista ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk. Un nome però cerchiato in rosso anche dallo scouting del Napoli, sempre molto attento ai talenti che arrivano dall’est dell’Europa come dimostrato dall’affare Kvaratskhelia della scorsa stagione. Dal Napoli alla Juventus, Sudakov ha attirato molti club europei ma a sbloccarla potrebbe essere Pep Guardiola.

Calciomercato Napoli, Guardiola anticipa tutti per Sudakov

La lista di pretendenti per Georgiy Sudakov è lunga e conta tutte o quasi le big d’Europa. Oltre al Napoli, e alla già citata Juventus, nell’elenco trovano spazio anche corazzate come Barcellona, Bayern Monaco e poi la lunga lista di club di Premier League: dall’Arsenal a Newcastle e West Ham, passando per i campioni d’Europa del Manchester City.

A riferirlo è ’90min.com’, che racconta anche di come il calciatore ucraino sia attratto dalla possibilità di giocare in Premier League e ne abbia già parlato con il suo compagno di Nazionale Mhykailo Mudryk, dallo scorso anno in forza al Chelsea.

Una chiacchierata nella quale, stando a quanto affermato dallo stesso 21enne, Mudryk avrebbe spinto il compagno ad accelerare i tempi di trasferimento nel campionato inglese, ambiente ideale per spiccare il volo a livello internazionale.

In particolare Sudakov è un nome che piace molto a Guardiola e sarebbe proprio il Manchester City ad essere davanti a tutti nella corsa al giovane talento dello Shakhtar Donetsk. Legato al club fino al 2028, con il rinnovo arrivato appena qualche mese fa, il 21enne trequartista si candida ad essere uno dei colpi del prossimo mercato con destinazione Premier. Per Napoli e Juventus le possibilità di competere con i ricchi club inglesi non sono alte: c’è Guardiola nel futuro di Sudakov.