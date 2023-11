In Spagna le cose non vanno, pronto il rientro in Italia: lo vuole il Napoli

Il giocatore non è contento della sua esperienza in Spagna e prepara il rientro in Italia: lo cerca il Napoli

Manca ancora un po’ all’inizio della sessione invernale, ma alcuni club si stanno già muovendo per rinforzare le rispettive rose ed aggiustare ciò che non è andato nella prima parte di stagione e tra queste c’è sicuramente il Napoli.

Gli azzurri, ora in mano a Mazzarri dopo l’esonero di Rudi Garcia, di solito non fanno molti movimenti di mercato a gennaio, ma quest’anno potrebbero fare un’eccezione alla regola, cercando di rafforzare la rosa con alcuni innesti di qualità.

In particolar modo, il Napoli dovrebbe investire sul reparto difensivo che è quello che più ha mostrato delle lacune in questa prima parte di stagione.

Se al centro della difesa i giocatori non mancano, meno opzioni ci sono sulle fasce, soprattutto a sinistra dove l’infortunio subito da Mario Rui lascia Mazzarri con il solo Mathias Olivera. Per questo motivo, il Napoli starebbe pensando di riportare in Italia un giocatore che in Serie A ha ben figurato, ovvero Marcos Alonso, non felice del suo momento in quel di Barcellona.

In Serie A con la maglia della Fiorentina dal 2014 al 2016, Marcos Alonso è stato un giocatore che durante la sua esperienza italiana si è fatto ben apprezzare, tant’è che poi fu acquistato dal Chelsea. Il terzino sinistro spagnolo, però, da quando è andato via dal nostro paese non è riuscito a confermarsi ed anche ora al Barcellona le cose non stanno andando come vorrebbe.

Napoli, idea Marcos Alonso per la difesa: lo spagnolo può tornare in A

Il giocatore non è granché considerato da Xavi, che in quel ruolo gli sta preferendo Alex Balde. Il poco spazio concessogli sta facendo riflettere Marcos Alonso che potrebbe lasciare la Catalogna a gennaio ed il Napoli ci sta pensando fortemente per sostituire l’infortunato Mario Rui.

Il giocatore portoghese starà fuori un mese e mezzo e, seppur vero che dovrebbe rientrare a pieno regime proprio da gennaio, gli azzurri vorrebbero dare a Mazzarri un’alternativa più di spessore rispetto a Mathias Olivera per non affrettare i tempi.

Il valore di mercato di Marcos Alonso si aggira attorno ai 3 milioni di euro secondo Transfermarkt e potrebbe bastare una buona offerta di 5 milioni per convincere il Barcellona.

Il club blaugrana, tuttavia, pur non concedendogli troppo spazio, non sarebbe così propenso a lasciare andare Marcos Alonso a gennaio e vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno, quando il suo contratto scadrà qualora non venisse esercitata l’opzione di rinnovo.

Nel caso in cui dovesse andare così, il Napoli potrebbe comunque tentare di acquistarlo il prossimo anno a parametro zero, ma dovrebbe poi vedersela con l’Atletico Madrid che pure ha mostrato interesse per il giocatore per la prossima estate.