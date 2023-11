Lucia Javorcekova, intimo da infarto: buca lo schermo

Lucia Javorcekova e un intimo vietato ai deboli di cuore, visioni che ancora una volta sconvolgono il pubblico dei social

Dimenticarsi di lei è impossibile. Lucia Javorcekova continua a scaldare i cuori dei suoi tantissimi fan, anche in Italia ne ha di assai numerosi e il motivo lo conosciamo piuttosto bene.

La super modella slovacca si guadagnò l’immortalità nell’immaginario collettivo grazie alla sua partecipazione a uno storico servizio de Le Iene, in cui accettò senza remore di mostrarsi totalmente senza veli.

Una visione che ha cambiato tutto e che ha fatto sì che da allora in moltissimi ne seguissero quasi quotidianamente le sue gesta sui social. Anche così si spiega una platea in costante aumento sulla sua pagina Instagram, ormai ben oltre i quattro milioni di followers.

33 anni, Lucia a distanza di tempo non smentisce quelli che sono i suoi punti di forza. Un fare suadente che conquista all’istante, una fisicità statuaria ed esplosiva e al tempo stesso sinuosa praticamente unica nel suo genere, che l’ha resa una icona planetaria di femminilità e sensualità.

Ma che fine ha fatto oggi? Come ben sanno i suoi ammiratori di lunga data, da qualche anno ha lasciato l’Europa ed è andata a vivere in Messico. Lo scenario ideale per offrire ai fan praticamente ogni giorno immagini imperdibili in abbigliamento succinto (o addirittura senza…), alzando le temperature in qualsiasi stagione dell’anno.

Lucia Javorcekova, il lato B così da vicino è illegale: perizoma minuscolo, non serve nemmeno lo zoom

L’atmosfera con lei si fa sempre bollente e l’ennesima conferma la troviamo in uno degli ultimi post, in cui Lucia indossa un intimo più provocante che mai. Offrendoci una visione ravvicinata del suo lato B che mette a dura prova le coronarie.

Un posteriore talmente perfetto da sembrare disegnato, un perizoma sottilissimo che sparisce quasi tra le sue curve. Un dettaglio che fa sognare ad occhi aperti e quasi ipnotizza, lo zoom in questo caso non serve neanche. Ed è subito tripudio, ovviamente, con la pagina di Lucia che viene inondata ancora una volta da like a tutto spiano e da una marea di commenti entusiasti: “Tu così ci lasci morti stecchiti”, “Non mi vengono le parole adatte”, “Sei sempre stupenda”, “Una scultura”, “Non mi sento troppo bene”.