Ma quale Napoli, va alla Juventus: super colpo dalla Premier

‘Scippo’ di calciomercato da parte della Juventus al Napoli, Giuntoli mette le mani su un vecchio obiettivo degli azzurri

Come spesso accade nel calcio, quando le strade di un professionista e della sua ex squadra si separano, sono poi destinate a intrecciarsi a ripetizione, in campo e fuori. Di certo, è uno scenario che coinvolge Cristiano Giuntoli e il Napoli, un sodalizio proseguito insieme per otto anni con la ciliegina sulla torta di uno scudetto, prima che il ds decidesse di dedicarsi a una nuova avventura professionale.

Adesso, Giuntoli è un dirigente della Juventus e la sfida è quella di riportare i bianconeri in alto nel calcio italiano e magari anche in quello europeo. Una missione iniziata in maniera complicata, ma che sta già dando i suoi primi risultati.

Le cessioni e gli addii voluti da Giuntoli hanno portato benefici alle casse del club bianconero e probabilmente anche allo spogliatoio, con un ambiente che sembra più compatto e più propenso a seguire gli ordini di Allegri. La Juventus infatti è lì, vicinissima alla vetta della classifica, anche se il suo gioco non incanta e probabilmente non incanterà mai.

Il mercato in entrata, per le ben note vicende, non è stato scoppiettante per i bianconeri, anzi, ma con il probabile ritorno in Champions League di sicuro nella prossima stagione torneremo a vedere la società torinese protagonista nella sessione di trattative.

Qualcosa possiamo già aspettarcela per gennaio, per motivi numerici (difficoltà soprattutto a centrocampo) e per provare a dare ad Allegri la possibilità di giocarsi il titolo fino in fondo. In estate, poi, sarà il momento di mettere mano a una ulteriore rifondazione della squadra. E tra gli obiettivi primari di mercato di Giuntoli ci sarebbe proprio un calciatore seguito assai da vicino dal Napoli.

La Juventus lo ‘porta via’ al Napoli: il primo colpo estivo del 2024 dall’Inghilterra

Il nome cui facciamo riferimento è quello di Max Kilman. Difensore centrale del Wolverhampton, è stato trattato dagli azzurri nei mesi scorsi, ma la richiesta assai elevata degli inglesi (35 milioni di euro) ha scoraggiato De Laurentiis.

Il Napoli come sappiamo alla fine ha virato su Natan, acquistato più a buon mercato. Kilman è rimasto in Premier e con la sua squadra, da titolare inamovibile, sta realizzando prestazioni difficili da ignorare. Giuntoli sta prendendo nota e potrebbe andare all’assalto per fare del 26enne una delle nuove colonne difensive della Juventus.