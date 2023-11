Mercato Napoli, infortunio Olivera: preso a zero il sostituto

Mercato Napoli, la società torna ad essere operativa. La vittoria di ieri è stata macchiata dal brutto infortunio subito da Mathias Olivera. Si teme il peggio e per questo motivo la società è pronta a fiondarsi ed a chiudere per un terzino sinistro che arriva a parametro zero. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

E’ stata una vittoria fondamentale quella conquistata dal Napoli nella giornata di ieri. Vincere a Bergamo non è mai facile, ancor di più se si è in un periodo delicato della propria stagione. Gli azzurri, però, si sono subito allineati al pensiero ed alle idee tattiche di Walter Mazzarri e si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e di Elif Elmas. Una serata apparentemente perfetta, macchiata però in maniera importante dal bruttissimo infortunio occorso a Mathias Olivera. Si teme uno stop lunghissimo e per questo motivo la società si sta muovendo sul mercato degli svincolati. Il sostituto arriva dunque a parametro zero.

Mercato Napoli, colpo in entrata

La torsione innaturale del ginocchio di Mathias Olivera ha fatto sin da subito intuire che fosse qualcosa di molto grave. La sensazione, forte, è che il danno possa interessare il crociato. Oggi si sottoporrà agli esami strumentali e, se questo dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un infortunio molto lungo.

Complice anche l’infortunio di Mario Rui, il Napoli al momento si ritrova senza terzini sinistri. Per ancora almeno un mesetto. Per questo la società sta seriamente valutando l’ipotesi di ricorrere al mercato degli svincolati. In tal senso, un profilo da tenere attentamente sotto osservazione è quello di Nico Schulz, ex Borussia Dortmund e che, a 30 anni, ha ancora molto da dire e da dare.

Il Napoli si fionda su Schulz dopo il KO di Olivera

Classe 1993, è un profilo estremamente interessante. In carriera ha raggiunto picchi importanti arrivando a giocare, seppur mai come titolare inamovibile vista la presenza di un giocatore fortissimo come Guerreiro, anche nel Borussia Dortmund. Ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma è stato a lungo anche nel giro della Nazionale tedesca. Collezionando 12 partite e 2 gol. Nico Schulz garantirebbe al Napoli una costanza di rendimento ed una affidabilità importante, essendo abituato a grandi livelli. Resta, ovviamente, l’incognita delle sue condizioni fisiche, dal momento che serve un profilo subito pronto per l’uso.