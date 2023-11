Napoli, c’è già il sostituto di Mazzarri: annuncio in diretta

Nemmeno il tempo di fare il suo nuovo esordio sulla panchina del Napoli, che Mazzarri si vede già ‘scavalcato’ dal rivale

E fu così che il romantico ritorno, a 10 anni ed oltre di distanza dall’ultima panchina alla guida del Napoli, si concretizzò. Walter Mazzarri, fermo dall’avvenuto esonero col Cagliari del 2 maggio 2022, ha coronato il suo sogno di tornare nella città e nella squadra che gli hanno regalato le maggiori soddisfazioni come tecnico.

Il precipitare degli eventi in casa partenopea, con la sanguinosa sconfitta interna proprio alla vigilia della sosta per le nazionali, ha convinto il patron De Laurentiis a rimuovere dall’incarico Rudi Garcia per abbracciare il ritorno del grande ex.

Una soluzione che, come dimostra l’accordo firmato fino al 30 giugno del 2024, è da considerarsi a scadenza per il 62enne allenatore toscano. Che comunque, conoscendone anche la tempra caratteriale, vorrà giocarsi le sue carte fino in fondo per magari, chissà, strappare un contratto pluriennale al termine di questa stagione.

Neppure il tempo di debuttare per la seconda volta al timone della compagine azzurra, che subito Mazzarri è al centro di voci su un suo sicuro allontanamento a fine anno. Nella lista dei nomi dei possibili sostituti del tecnico, oltre al vecchio sogno chiamato Antonio Conte, c’è anche quello di un italiano che sta facendo miracoli all’estero. E non da oggi. Uno che è alla guida di una nazionale obiettivamente in crescita – grazie al suo lavoro – dal giugno del 2018.

“Per me sarebbe un sogno”: il Ct getta la maschera

Qualificazione ottenuta ad Euro 2021. Eliminato nel primo, terribile, girone ma uscito a testa alta dopo due pareggi contro Francia e Germania. Successivamente arrivato secondo nel gruppo, anche questo di ferro, di Nations League alle spalle dell’Italia. Ma non prima di aver battuto per due volte l’Inghilterra, con la perla assoluta di uno 0-4 a Wembley che è già leggenda. Per finire, la qualificazione diretta ottenuta per Euro 2024 dopo il primo posto nel girone G di qualificazione.

Questo, considerando anche il materiale a disposizione, l’invidiabile score di Marco Rossi come Ct dell’Ungheria. Una nazionale che, sebbene lontana dai fasti della grande rappresentativa magiara degli anni ’50-’60, ha ora una sua dignità di tutto rispetto nella geografia del calcio mondiale.

Accostato al club partenopeo come possibile futuro allenatore che subentrerebbe a Mazzarri proprio dopo i prossimi campionati europei, il tecnico piemontese non si è nascosto nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: “A tutti piacerebbe poter allenare il Napoli. È una grande piazza, con una squadra sempre attrezzata per poter lottare al vertice. Per me sarebbe davvero un sogno, ma non credo si possa concretizzare“, ha detto Rossi. Chissà cosa riserverà il futuro.

