18 milioni più Gaetano, così De Laurentiis beffa la Juve

Aurelio De Laurentiis vuole beffare la Juventus sul mercato e nell’affare potrebbe rientrare anche Gianluca Gaetano: tutti i dettagli

Il Napoli viaggia verso il proprio futuro, ma per farlo deve prima sistemare il presente. La vittoria contro l’Atalanta dà grande slancio al club partenopeo e permette a De Laurentiis di avere grande fiducia, ma è comunque sempre attivo sul mercato. Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza per rinforzare una rosa già competitiva, che però ha subito alcune modifiche la scorsa estate e non è più completa e super brillante.

Nello specifico, è il centrocampo che fa sorgere più dubbi di tutti gli altri reparti. Perché Jens Cajuste nasce come mediano di un centrocampo a due, Jesper Lindstrom non è un esterno sinistro, bensì un trequartista che nel 4-3-3 di Mazzarri giocherebbe solo al posto di Zielinski.

Ed è proprio Zielinski il maggior indiziato ad andar via, forse già a gennaio, a pochi mesi dalla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024. Il punto è che il centrocampista polacco non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo e già la scorsa estate aveva rifiutato l’Arabia Saudita. Ma potrebbe non esserci un nuovo rifiuto e questo condizionerebbe anche il mercato della Juventus.

Napoli su Samardzic se partirà Zielinski

Già, perché se Piotr Zielinski andrà via, il Napoli punterà con decisione su Lazar Samardzic per aggiungere qualità a un centrocampo già ricco di grandi calciatori. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e questo befferebbe la Juventus, con Giuntoli che apprezza molto il centrocampista serbo e vorrebbe portarlo in bianconero.

Proprio i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo, potrebbero indurre il patron dell’Udinese a chiedere anche l’inserimento di Gianluca Gaetano nella trattativa oltre a un’offerta di 18 milioni di euro. Per ora si tratta di rumors, va capito cosa succederà a gennaio nella sessione invernale di mercato e quali saranno le intenzione e le prospettive del Napoli su un prodotto del vivaio che ha tanta qualità.

Intanto, Samardzic è seguito attentamente anche dalla Juventus e da altri club esteri, al momento non rivelati dal suo agente. Lui si sente pronto per il salto di qualità dopo la delusione del mancato passaggio all’Inter dell’estate scorsa. E per adesso si sta esprimendo su ottimi livelli. Che sia Napoli, Juventus o qualche altra società, Samardzic per l’Udinese rappresenterà l’ennesima plusvalenza grazie a un ottimo lavoro del team che si occupa del mercato dei Pozzo.