De Laurentiis gelato, è tutto vero: batosta in diretta

Aurelio De Laurentiis viene gelato in diretta da una dichiarazione inequivocabile contro la recente mossa del presidente: cosa è successo

Il Napoli si prepara a vivere un nuovo ciclo dopo l’addio di Rudi Garcia e l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina. Per molti è stato un tuffo nel passato, ma che suscita anche parecchia curiosità per capire come cambierà la squadra e quali aggiustamenti opererà il tecnico toscano per far girare diversamente la formazione. A Bergamo è senz’altro partito col piede giusto.

Nella pausa per le Nazionali, quindi, Aurelio De Laurentiis è stato impegnato negli stravolgimenti che hanno riguardato i partenopei, ma non si è fatto mancare un giudizio piuttosto diretto sulla qualificazione dell’Italia ai prossimi Europei. Il caso generato dall’intervento negli ultimi minuti di Cristante su Mudryk ha scatenato molte proteste, anche a livello internazionale, e sulla questione si è esposto proprio il patron del Napoli, sottolineando che la partita era stata “rubata” dagli Azzurri e che mancava sicuramente un rigore per l’Ucraina.

Quando la giornata di Serie A è già iniziata, il caso fa ancora discutere e sono in molti, anche sui social, ad essersela presa con il patron dei campani. Il web, quindi, si è diviso e anche gli addetti ai lavori che non hanno mancato di evidenziare l’inopportuno intervento di De Laurentiis.

De Laurentiis e le dichiarazioni sull’Italia: critiche al presidente del Napoli

Non è rimasto a guardare neanche il giornalista Paolo De Paola che, ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’ non ha risparmiato dalle critiche il presidente: “De Laurentiis si poteva risparmiare la frase sulla Nazionale. Perché devi essere rosicone da dire una cosa del genere? La doveva dire, è palese”.

Insomma, la sua scelta a molti non è piaciuta e De Paola rappresenta questa schiera, ma la fiducia sul Napoli resta immutata, nonostante un inizio di stagione che non è stato per nulla all’altezza dei successi della scorsa stagione: “Le potenzialità del Napoli ci sono tutte, anche con Garcia si sono viste quando ha ripristinato la catena di sinistra, per esempio”.

Ora con Mazzarri ci si attende una ventata di novità tecnica e tattica che potrebbe completamente cambiare, con il passare delle settimane, il volto della classifica. I tifosi non aspettano altro e potrebbero già essere accontentati nella partita contro l’Atalanta.