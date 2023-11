Emergenza Napoli, arriva subito lo svincolato

La entusiasmante vittoria sul campo dell’Atalanta esige un prezzo elevato da pagare per il Napoli. Ed ora gli infortuni mettono in grossa difficoltà Walter Mazzarri

Il calciomercato del Napoli molto probabilmente sarà già attivo adesso. Dopo la vittoria per 2-1 in casa dell’Atalanta sono state solamente due le note stonate: la prestazione nel secondo tempo, con la squadra che ha mostrato un calo evidente rispetto alla prima frazione di gioco (ma per fortuna i cambi di Walter Mazzarri hanno portato i 3 punti). E l’infortunio di Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano si è fatto male da solo al 36′ del primo tempo scivolando ed avendo delle conseguenze sul ginocchio. Subito l’espressione del 26enne cursore di fascia mancino è stata di evidente dolore. Si teme che ci possa essere stato un interessamento ai legamenti, dopo che il Napoli ha diramato un comunicato in seguito alla partita.

Nella nota ufficiale del club azzurro si parla di lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Per l’uruguaiano si prevedono alcuni mesi di stop.

Adesso, quindi, c’è la necessità di dovere pescare tra gli svincolati senza aspettare la sessione trasferimenti invernale di gennaio 2024.

La squadra campione d’Italia già ha dovuto rinunciare a Mario Rui dopo la lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra emersa al portoghese due settimane fa contro l’Empoli.

Napoli sul calciomercato, serve un terzino sinistro

Con la defezione di Mathias Olivera ora al Napoli non restano più terzini sinistri di ruolo. Ci sono delle soluzioni tampone, costituite dall’adattamento di Juan Jesus sulla corsia mancina arretrata. Oppure dall’utilizzo di Di Lorenzo, Zanoli e Zerbin sempre in quella posizione. Ma in tutti i casi queste soluzioni sono da considerarsi solamente temporanee.

La problematica in questione ricorda esattamente quel che avvenne nella stagione 2013/2014 sotto la gestione di Rafa Benitez. Anche in quella circostanza il Napoli si ritrovò scopertissimo al punto tale da dovere mettere sotto contratto lo svincolato 33enne Anthony Réveillère.

Ora è lecito aspettarsi una mossa del genere. Di nomi ce ne sono diversi, non tutti di altissimo profilo ma comunque non manca gente in grado di potere dare una mano importante a Mazzarri per le ultime partite del 2023.

Per quanto riguarda Olivera la visita di controllo svolta in giornata nella clinica romana di Villa Stuart ha, come abbiamo visto, confermato come purtroppo la diagnosi del suo infortunio sia grave. Proprio come lasciato presagire da Walter Mazzarri nelle interviste dopo Atalanta-Napoli.