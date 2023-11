Eva Padlock da censura: Instagram in tilt

Eva Padlock, spettacolo senza fine: i nuovi scatti della modella spagnola non deludono le attese, il web esplode

Il suo nome ormai è leggenda e quando lo sentiamo nominare non possiamo non pensare immediatamente alla sensualità da urlo che già di per sé emana. Eva Padlock è una delle bellezze più amate del web dei giorni nostri e, come prerogativa che solo le grandissime anno, riesce a non annoiare mai il suo pubblico e stupirlo ogni volta.

Un fare seducente e suadente innato, con espressione e movenze da diva consumata e con una silhouette avvolgente e insieme statuaria che non può mai passare inosservata. Non lo faceva mai, del resto, al momento del suo passaggio sulla griglia di partenza e nel paddock dei circuiti di Formula Uno e Moto GP, dove ha dato spettacolo per anni come ombrellina.

Gli appuntamenti domenicali con i bolidi a due e quattro ruote diventavano grazie a lei ancor più indimenticabili. E la sua fama da allora la precede, fino a renderla una delle presenze più acclamate sui social.

Su Instagram, oltre due milioni di followers che vanno in estasi di fronte a ogni suo nuovo scatto. Le curve stratosferiche e pericolosissime di Eva sono una visione che non delude mai le aspettative, i suoi look audaci e succinti la esaltano e scatenano tutto l’amore e l’adorazione del pubblico nei suoi confronti.

Eva Padlock, per il Black Friday tutti vorrebbero lei: trasparenze audaci e incontenibili

Eva non perde occasione per mettere in risalto la sua femminilità prorompente. E in occasione del Black Friday, ha mandato davvero in tilt la community, con una proposta di quelle difficili da ignorare.

Per la nota marca di abbigliamento per la quale fa da testimonial, serie di sconti imperdibili. Con una ultima creazione da togliere il respiro. Lustrini, pailettes e trasparenze in un body che ne incornicia la inconfondibile silhouette. La posa con le gambe accavallate e la vertiginosa scollatura sempre in primo piano, ovviamente, contribuiscono a rendere lo scatto una esplosione di sensualità unica nel suo genere. Con Eva, non c’è mai una foto uguale alla precedente ed è questo che fa impazzire gli ammiratori. Arrivano like a pioggia, i commenti si sprecano: “Non ne abbiamo mai abbastanza”, “Sei la migliore”, “Non ci sono parole, c’è solo da ammirarti”, “Sei la perfezione”, “Bellezza suprema”.