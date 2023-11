Milan, anche Simeone diventa un ‘problema’: gelo in attacco

Il Milan deve fare i conti con i problemi in attacco, anche Diego Pablo Simeone complica la situazione per i rossoneri

In queste settimane il Milan deve fare i conti con i problemi relativi all’attacco a disposizione di Stefano Pioli con diversi infortuni che hanno colpito il reparto offensivo dei rossoneri.

Oltre agli infortuni il Milan ha vissuto la prima parte di stagione con Jovic che ha deluso le aspettative. Il serbo, arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, non è riuscito ad inserirsi al meglio della squadra rossonera tanto che il club sta facendo le sue valutazioni in vista del mercato invernale.

Il club meneghino è al lavoro infatti per cercare un nuovo attaccante da regalare al proprio tecnico in vista della seconda parte di campionato.

Calciomercato Milan, si complica la strada dei rossoneri per il nuovo centravanti

Stando a quanto affermato dal profilo X di Ekrem Konur, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Guirassy, centravanti dello Stoccarda che piace molto al Milan in vista di gennaio.

Diego Pablo Simeone vorrebbe portare l’attaccante del club tedesco in Spagna già durante la sessione di trattative invernali per sistemare il reparto avanzato dei Colchoneros, andando a regalare alla squadra una prima punta che possa alternarsi con Alvaro Morata.

L’ex giocatore della Juventus sta vivendo un’ottima annata sia per quello che riguarda il campionato che in Champions League ma avrebbe bisogno di rifiatare in vista della seconda parte della stagione.

Il padre dell’attaccante del Napoli ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di una nuova punta e Guirassy andrebbe a rappresentare il profilo ideale per l’Atletico Madrid, intenzionato a provare fino all’ultimo a lottare per LaLiga in una stagione nella quale non stanno mancando i passaggi a vuoto sia di Real Madrid che Barcellona, le grandi favorite per la vittoria del titolo. Il francese, naturalizzato guineano, ha una clausola rescissoria di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Nel frattempo il Milan continua a guardarsi intorno anche per altri profili relativi all’attacco. Jonathan David sembra essere il primo obiettivo per Moncada e Furlani con i due dirigenti che sono in contatto con il Lille da diverso tempo. La somma richiesta dai francesi però (circa 40 milioni di euro) rende difficile l’affare già in vista di gennaio con il Milan che proverà a chiudere l’affare in vista della prossima estate.