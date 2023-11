Napoli, il dopo Mazzarri è già delineato: “Vicinissimo”

Nonostante l’avvicendamento sulla panchina del Napoli sia avvenuto recentissimamente, in casa Napoli si pensa già a chi potrebbe raccogliere le redini della squadra per la prossima stagione

Walter Mazzarri ha appena esordito alla guida del Napoli, vincendo in casa dell’Atalanta, eppure nell’ambiente iniziano a circolare le voci su chi potrebbe guidare i partenopei dalla prossima stagione: nella lista c’è un candidato in netto vantaggio.

Secondo le indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis aveva già intavolato una trattativa con il tecnico di Serie A, sfumata sul più bello per il volere di quest’ultimo. Così il patron azzurro ha deciso di virare su Rudi Garcia che nella sua brevissima esperienza al Napoli non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi e nelle grazie della squadra.

Tra le tante colpe di Garcia, inoltre, c’è la gestione dello spogliatoio che ad un certo punto sembra essersi rivoltato alle sue decisioni. Adesso toccherà a Mazzarri tentare di risollevare i campioni d’Italia in carica.

Il Napoli pensa già al futuro: prenotato il tecnico per la prossima stagione

La durata del contratto di soli sei mesi lascia presagire ad un incarico ad interim per il tecnico toscano che ha deciso di sposare le condizioni di De Laurentiis pur di tornare in azzurro. In vista della prossima stagione, dunque, il Napoli sta cercando un nuovo tecnico a cui affidare la squadra e nella lista dei preferiti c’è ancora Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina.

Italiano è uno degli allenatori più in vista in Italia e negli ultimi anni ha portato a casa diversi risultati positivi alla guida di Trapani, Spezia e Fiorentina. Nel corso dell’ultima estate, inoltre, era stato molto vicino ad essere il successore di Spalletti al Napoli.

Lo ha rivelato il noto giornalista Paolo Bargiggia. Ai microfoni di TV Play, il giornalista ha spiegato come Italiano fosse stato davvero ad un passo dalla panchina dei campioni d’Italia.

Secondo quanto riferito, a cambiare le sorti di Fiorentina e Napoli sarebbe stata la finale di Conference League persa dai viola contro il West Ham. Il tecnico nativo di Karlsruhe ha deciso di proseguire a Firenze per provare a riscattare le due finali perse e portare un trofeo all’Artemio Franchi.

In vista della prossima stagione, però, De Laurentiis potrebbe provare nuovamente a strapparlo ai viola e fare di Vincenzo Italiano il nuovo mister degli azzurri.