Napoli, infortunio Olivera: Mazzarri ha scelto il terzino

Altre brutte notizie per il Napoli: Olivera tornerà in campo soltanto a metà gennaio e con Mario Rui infortunio, ecco la scelta a sorpresa di Mazzarri

Debutto da sogno per il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’allenatore toscano ha collezionato i primi tre punti del suo nuovo corso, ma sono arrivate già le prime brutte notizie in casa azzurra. Ecco la decisione a sorpresa per il ruolo di terzino sinistro: non prenderà nessuno dal mercato degli svincolati, scelta presa in casa.

II gruppo si è subito ricompattato dopo il brutto inizio stagionale sotto la gestione di Rudi Garcia, esonerato prima della sosta Nazionale. Ora con Mazzarri Osimhen e compagni hanno ritrovato quell’entusiasmo che l’ha caratterizzato nelle passate stagioni con Luciano Spalletti fino al sogno Scudetto. Una voglia immensa di ritrovare entusiasmo per poi proseguire subito il percorso in Champions League strappando il pass agli ottavi di finale. Qualcosa è subito cambiato in casa partenopea, ma ora c’è emergenza totale per il ruolo di terzino sinistro.

Napoli, Olivera va ko: Mazzarri ha l’asso nella manica

Una nuova decisione da prendere in poche ore da parte del neo-allenatore del Napoli, che ha vissuto anni fantastici alla guida degli azzurri. Una voglia immensa di tornare a competere per lo Scudetto, ma ora ci saranno già i primi problemi di formazioni per l’allenatore livornese.

La scelta a sorpresa per il ruolo di terzino sinistro potrebbe essere quella del brasiliano Natan. In Brasile ha iniziato a giocare proprio come terzino sinistro per poi diventare micidiale in marcatura nella zona centrale. Ha un passo differente rispetto a Juan Jesus, che potrebbe essere spostato come terzino sinistro. Una possibile scelta a sorpresa come riportato anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport per affrontare al meglio i campioni del Real Madrid.

Il Napoli vorrebbe così recuperare i tanti punti persi in campionato il prima possibile conquistandoli nuovamente tanti nel catino di Fuorigrotta. La compagine partenopea, guidata da Mazzarri, ha già conquistato tre punti decisivi in casa dell’ostica Atalanta. Ora nuove scelte oculate da parte dell’allenatore livornese che vuole stupire tutti dopo il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Natan è una soluzione da monitorare attentamente per il ruolo di terzino sinistro. Ora l’entusiasmo è tornato alle stelle, l’allenatore livornese non vuole disperdere l’energia positiva nata negli ultimi giorni.