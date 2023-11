Napoli, ritorno di fiamma a gennaio: un jolly per Mazzarri

Il Napoli cerca un rinforzo per il mercato di gennaio e la società sembra aver individuato il profilo giusto per la rosa di Mazzarri

La tredicesima giornata di Serie A proponeva un match di grande interesse, Atalanta-Napoli; la curiosità per questa partita era tanta considerando il ritorno, sulla panchina dei partenopei, di Mazzarri. L’allenatore è stato chiamato, dopo l’esonero di Garcia, con l’obiettivo di trascinare la squadra alla prossima Champions League; esordio decisamente positivo con la vittoria in casa del club bergamasco.

Successo molto importante in ottica classifica ma che lascia l’amaro in bocca per l’infortunio di Olivera, uscito nel corso del primo tempo a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Assenza pesante per il proseguo della stagione con la società che potrebbe decidere di intervenire nel corso del prossimo mercato invernale; non solo la difesa come reparto da rinforzare per una dirigenza pronta a migliorare il reparto di centrocampo.

Il Napoli a gennaio perderà Anguissa per la Coppa d’Africa e questo può rappresentare un problema visto i numerosi impegni che attendono i partenopei; in mezzo al campo ci sono anche altri problemi come il contratto in scadenza di Zielinski (giugno 2024) e un Cajuste che sembra essere più adatto all’interno di un sistema di gioco con due mediani.

L’obiettivo numero uno del Napoli, in vista del prossimo calciomercato invernale, sembra essere un centrocampista per i motivi sopracitati. Tra i giocatori seguiti dal club campione d’Italia troviamo anche Nahitan Nandez. Siamo di fronte ad un ritorno di fiamma dal momento che, già nella passata sessione estiva di mercato, il giocatore era seguito dagli azzurri.

Mazzarri, serve un centrocampista: ritorno di fiamma per Nandez

Trattativa possibile anche per la situazione contrattuale di Nandez; il centrocampista va in scadenza il prossimo 30 giugno e, proprio per questo, potrebbe arrivare già a gennaio attraverso il pagamento di un piccolo indennizzo. Dal punto di vista tattico parliamo di un vero e proprio jolly; il classe 1995 può essere impiegato davanti alla difesa, come mezzala ma anche nel ruolo di terzino qualora ci fossero situazioni di emergenza.

Giocatore forte fisicamente, abile nello svolgere entrambe le fasi di gioco e con la capacità di risultare pericoloso per la difesa avversaria grazie al tiro dalla distanza. Mazzarri ha bisogno di un centrocampista ma il Cagliari, in lotta per la salvezza, non ha nessuna intenzione di privarsi di uno degli elementi più importanti all’interno della rosa di Ranieri. Staremo a vedere.