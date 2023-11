Non solo i tre punti con l’Atalanta: Napoli, nuova gioia per i tifosi

Il ritorno alla vittoria non è l’unico motivo positivo in casa partenopea. I tifosi possono sorridere, la pace sembra vicina.

La stagione del Napoli non ha finora mantenuto le aspettative e nessuno – in questo momento del campionato – si sarebbe aspettato la squadra campione d’Italia cosi in difficoltà. Gli azzurri hanno trovato molte difficoltà nel cambio tecnico e alla fine De Laurentiis è stato costretto all’esonero di Rudi Garcia, allenatore che si è dimostrato incompatibile sia tatticamente che emotivamente con quasi tutta la squadra.

Il patron azzurro ha optato per una scossa e ha deciso cosi per il cambio in panchina, richiamando a Napoli un grande ex del passato come Walter Mazzarri. Una scelta per certi versi sorprendente ma l’esordio del tecnico è stato piuttosto positivo. Tre punti a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, il Napoli ha iniziato al meglio il tour de force che lo vedrà impegnato nei prossimi giorni. E dalla squadra arrivano importanti segnali.

Mazzarri sembra essere entrato subito nelle grazie dei calciatori, in tanti hanno notato l’abbraccio del tecnico al capitano Di Lorenzo e addirittura il bacio di Kvicha Kvaratskhelia allo stesso livornese. Pochi giorni e un rapporto che sembra già simbolo di grande unione. Non solo questo, i tifosi del Napoli hanno anche un altro grande motivo per sorridere: stiamo parlando del centravanti nigeriano Victor Osimhen.

La sfida contro l’Atalanta ha visto il ritorno in campo dopo l’infortunio di Victor Osimhen e l’attaccante è risultato subito decisivo. Il calciatore è entrato nella ripresa ed ha firmato l’assist per la rete del 2 a 1 di Elmas. Grandi notizie e anche il nigeriano (per l’occasione senza maschera) è apparso molto sorridente.

Nelle ultime ore è arrivato un ulteriore gesto di distensione. Osimhen ha pubblicato una foto social con la maglia del Napoli, un avvenimento che fa sicuramente sorridere i tifosi azzurri.

Napoli-Osimhen, i tifosi possono esultare

Sembrerebbe una cosa quasi normale, ma non in questa situazione. Osimhen infatti – nella prima parte di stagione – aveva cancellato tutte le foto con la maglia azzurra: tutto è nato dopo la bufera social che vide il nigeriano infastidito dai post societari su TikTok, una situazione irreale con Victor che non aveva affatto gradito alcuni post societari sul noto quanto particolare social.

Da quel momento il vuoto social e Osimhen ha deciso anch’egli di ripartire da Bergamo. L’attaccante ha pubblicato un post su Instagram ed ha titolato con un semplice “That’s the Mentality”, dimostrando di aver apprezzato il comportamento della squadra nell’insidiosa trasferta bergamasca.

E chissà che questo gesto non possa riaprire la questione rinnovo, al momento in fase di stallo. I tifosi intanto si godono il proprio bomber e il capocannoniere dell’ultima Serie A è finalmente tornato.