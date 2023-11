Olivera: ko gravissimo, il Napoli torna sul mercato

L’infortunio del terzino uruguaiano durante Atalanta-Napoli spingerà i partenopei sul mercato: ecco i nomi su cui potrebbero puntare

Una vittoria scacciapensieri, pesantissima in vista del piazzamento Champions League e forse anche per la corsa Scudetto. Il Napoli torna a sorridere tramite una prestazione convincente sia sul piano del gioco che su quello fisico tenendo testa a una squadra come l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che non si è risparmiata su ogni pallone.

Walter Mazzarri sperava in una partita di questo tipo per rilanciare una squadra che tutti considerano, giustamente, attrezzata per raggiungere grandi obiettivi. E in uno stadio ostico come quello atalantino è arrivata una prova di forza che fa ben sperare sia i tifosi che la nuova guida tecnica, che finora ha lavorato davvero poco col gruppo al completo per via della pausa delle nazionali.

Tra i tanti sorrisi degli eroi di Bergamo (Kvaratskhelia ed Elmas in primis), è arrivata anche una brutta notizia per il tecnico livornese: ossia il pesante ko di Mathias Olivera arrivato a metà primo tempo a causa di una maldestra scivolata sul terreno bagnato del Gewiss Stadium.

Napoli, si punta al mercato degli svincolati

L’infortunio di Olivera è arrivato nel momento peggiore, perché la sua alternativa, il portoghese Mario Rui, è anch’egli fermo ai box dalla gara del ‘Maradona’ contro l’Empoli. Dunque, alternative sulla fascia non ve ne sono, a meno che non si continui con Juan Jesus o si sposti Alessandro Zanoli su una corsia non sua. Molto difficile.

Più probabile invece che il Napoli punti sul mercato degli svincolati, nonostante il presidente De Laurentiis non abbia mai amato questa pista.

Ma di fronte al problema terzino – “lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”, recita il report azzurro – la dirigenza azzurra dovrà pur far qualcosa.

Diversi terzini svincolati, la maggior parte dei quali ultra trentenni, potrebbero fare al caso degli azzurri.

Marvin Plattenhardt, Nico Schulz (seguito già in passato dagli azzurri), Danny Rose e Ryan Bertrand sono in questo momento i profili potenzialmente più interessanti in orbita Napoli.