Un’aquila per il Napoli: 5 milioni a gennaio

Il Napoli lavora sotto traccia sul fronte mercato e avrebbe puntato il proprio mirino su un talento molto interessante: offerta da 5 milioni

Solo il tempo dirà se il ritorno di Walter Mazzarri è stata la scelta giusta. Diciamo, però, che non c’erano molte altre opzioni in questo momento, ragion per cui Aurelio De Laurentiis si è trovato con le mani legate. La permanenza di Rudi Garcia rappresentava ormai uno scenario insostenibile, dopo il nuovo ko subito per mano dell’Empoli al ‘Maradona’.

Un’altra figuraccia di un Napoli ben distante dalle meravigliose prestazioni messe in atto durante la passata stagione. C’era bisogno di una scossa, ma il numero uno del club partenopeo non è riuscito a convincere Antonio Conte a sposare immediatamente il progetto dei campioni d’Italia.

Il tecnico salentino ha risposto picche e adesso toccherà a Mazzarri risollevare le sorti di una squadra che può e deve alzare il livello del suo rendimento all’interno del rettangolo verde di gioco. Se ciò non accadrà, potrebbe perfino aumentare il rischio di non riuscire ad ottenere un posto in Champions League. Insomma, meglio non scherzare col fuoco. Da non sottovalutare, inoltre, la sessione del calciomercato di gennaio.

L’allenatore ex Cagliari, dal canto suo, non disdegnerebbe affatto l’arrivo a Castel Volturno di un rinforzo, magari nel reparto difensivo. Si sente parecchio l’assenza di un pilastro come Kim, il quale non è stato adeguatamente sostituito. Natan finora non si è dimostrato all’altezza delle aspettative, in un contesto sicuramente non favorevole.

Nonostante ciò, il Napoli non intende abbandonare la politica dei giovani, che tanto ha portato fortuna nel recente passato. Alla fine tutto sta nel riuscire a valorizzarli al meglio, vedi Khvicha Kvaratskhelia. Ecco che il direttore sportivo Mauro Meluso avrebbe puntato il mirino su una pedina di proprietà del Club America, che ha attratto l’interesse di alcune società europee.

Il talento uruguaiano nel mirino del Napoli: offerta da 5 milioni

Stiamo parlando di Sebastian Caceres, difensore centrale uruguaiano classe ’99. Caceres ha compiuto 24 anni lo scorso 18 agosto e ora sembra pronto per compiere il grande salto. Il calciatore in argomento presenta delle qualità fuori dal comune e già nel corso della prossima finestra dei trasferimenti potrebbe fare le valigie per dirigersi verso altri lidi.

Stando a quanto riferisce ‘EuropaCalcio’, il Napoli starebbe pensando di avanzare un’offerta da 5 milioni di euro al fine di assicurarsi le sue prestazioni e anticipare la folta concorrenza (Premier e Liga). L’occasione è di quelle ghiotte, dato che la scadenza del contratto di Caceres è prevista per il 31 dicembre del 2024.

A queste condizioni economiche la voglia di prendere un profilo del genere sale in maniera rilevante. Il gruppo scouting del Napoli si è reso protagonista di un ottimo lavoro negli ultimi anni, perciò nel caso non è da escludere che vincano pure questa scommessa. Pista da monitorare.