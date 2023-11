Anguissa per Amrabat, maxi offerta al Napoli

È sempre decisivo per gli azzurri Frank Zambo Anguissa, Amrabat invece sta deludendo contro ogni aspettativa riposta in lui al Manchester United. Cosa potrebbe accadere

Anguissa nel mirino del Manchester United, queste le ultime indiscrezioni provenienti da Oltremanica.

L’affare che coinvolgerebbe Anguissa ed Amrabat non riguarderebbe certo quest’anno bensì la prossima stagione, quindi eventualmente se ne riparlerà a luglio. Con i Red Devils che possono mettere sul piatto tanti soldi da girare ai campioni d’Italia 2022/2023 in cambio del camerunese.

Quest’ultimo è stato uno degli elementi più importanti per la conquista dello scudetto ed anche adesso, con Walter Mazzarri, è destinato ad essere uno dei perni del centrocampo dei partenopei. Il primo contatto tra Anguissa ed il nuovo (vecchio) allenatore del Napoli è stato più che positivo.

Il mister ha parlato con il 28enne mediano per un’ora, conoscendolo di persona e potendo capire quanto forte Anguissa sia anche dal punto di vista mentale oltre che tecnico e fisico. Ed anche nella vittoria per 2-1 sul campo dell’Atalanta Mazzarri ha fornito ampio merito al centrocampista venuto dall’Africa.

Anguissa-Amrabat, quanto potrebbe incassare il Napoli

Di contro Amrabat ha fortemente deluso le aspettative. Fino ad ora il 27enne marocchino è stato impiegato solamente in poche occasioni, appena una decina tra Premier League, Champions League ed EFL Cup. Solo scampoli di partita per il maghrebino, che ha pagato qualche infortunio ad inizio stagione.

Amrabat poi era stato capace di convincere il suo allenatore, Erik ten Hag, a dargli fiducia. Ma dopo un mese l’ex viola è finito in panchina ed a questo punto appare già probabile che il Manchester United non lo riscatterà. Attualmente il calciatore si trova in Inghilterra con la formula del prestito oneroso per il quale il sodalizio della famiglia Glazer ha versato 10 milioni di euro alla Fiorentina.

L’eventuale riscatto prevede il pagamento di ulteriori 20 mln più altri 5 di bonus. Cifra che la compagine toscana molto probabilmente non vedrà. Il vuoto lasciato dal marocchino dovrebbe essere colmato poi proprio da Frank Zambo Anguissa. Al Manchester United i soldi non mancano e di fronte all’offerta giusta il Napoli si siederebbe volentieri al tavolo delle trattative.

Pur non avendo mai avuto l’esigenza di cedere, Aurelio De Laurentiis non considera incedibile nessuno. E con 55 milioni, se non di più, Anguissa potrebbe lasciare la Campania e la Serie A per fare ritorno in Premier League.

Lui aveva già giocato nel massimo campionato inglese per due stagioni, tra 2018 e 2021, con la maglia del Fulham, intervallando questa magra esperienza (la squadra londinese retrocesse per ben due volte) da una buona annata in prestito al Villarreal.