Antonio Conte prossimo allenatore del Napoli: non ci sono più dubbi

Antonio Conte potrebbe diventare il futuro allenatore del Napoli, dopo la parentesi di ritorno di Walter Mazzarri. L’indizio è inequivocabile

La squadra di Aurelio De Laurentiis sta pianificando il futuro, nella speranza di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Il nome che piace di più a Castelvolturno è senza dubbio quello di Antonio Conte.

Papera di Carnesecchi, gol di Elmas e vittoria per il Napoli nella prima di Walter Mazzarri dopo il clamoroso ritorno in Campania. Gli azzurri hanno portato a casa 3 punti pesantissimi e si godono un terzo posto con sguardo sul podio. Il margine di sicurezza sulla quinta, la Roma di Mourinho, resta di 3 punti e ora la testa può passare alla Champions e al big match con il Real Madrid.

L’impatto dell’allenatore toscano è stato sicuramente buono e si è visto da tante piccole cose, a cominciare dall’unità del gruppo, forse mai a questi livelli con Garcia.

Se il buongiorno si vede dal mattino, di certo con Mazzarri rischia di essere davvero tutto un altro Napoli, più aggressivo e in grado di pungere in verticale. L’idea di De Laurentiis era quella di andare sul sicuro per non fallire la qualificazione alla massima competizione europea, procrastinando la scelta importante alla prossima estate.

I colloqui con Conte erano stati chiari qualche settimana fa: al momento non si poteva arrivare ad un accordo per l’ex Juve non vuole prendere squadre in corsa, ma in estate si vedrà.

Napoli, Conte per il prossimo anno: le quote dei bookmakers

Antonio Conte sulla panchina del Napoli è tutt’altro che un’ipotesi peregrina, anche in questo momento. Un indizio sempre molto importante è rappresentato dalle quote dei bookmakers, che danno la chance di vedere l’ex allenatore del Tottenham a Castelvolturno a 2,50 volte la posta (quote Snai).

Di certo considerando le cifre è davvero una possibilità più che probabile e che sta incendiando anche la fantasia dei tifosi. Sempre per gli scommettitori possiamo ricordare che il secondo nome più gettonato è quello di Francesco Farioli (3,50), sorprendente con il Nizza in Ligue 1 e allievo di Roberto De Zerbi (che invece si gioca a 15). Il terzo della lista è propri Walter Mazzarri, la cui conferma viene offerta a 5,00. Più staccati Palladino (8,00), Italiano (10), Thiago Motta (12) e Gasperini (15).

Vedremo se alla fine De Laurentiis seguirà i pronostici o tirerà fuori un altro colpo di scena dei suoi.

