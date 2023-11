Décolleté molto generoso: Paola Saulino fa il solito pieno di like

Paola Saulino conquista tutti ancora una volta con il suo décolleté: curve pazzesche che si fanno notare, che visione

Una influencer unica nel suo genere, per certi versi atipica, capace di stuzzicare la fantasia del suo pubblico come nessuna e con la volontà sempre e comunque di mettersi in mostra per quella che è, senza farsi condizionare da ciò che si possa dire di lei. Paola Saulino non le manda mai a dire e spesso e volentieri fa parlare le immagini per lei.

La 34enne napoletana è diventata uno dei personaggi al femminile più in vista dei giorni nostri, amatissima sui social per una lunga serie di scatti e video in cui si lascia andare a tutto il suo fascino provocante, mettendo in evidenza curve giunoniche che raccolgono sempre applausi a scena aperta. Sul suo profilo Instagram, per gli ammiratori non mancano mai visioni da capogiro e lei si compiace di questo, lanciandosi sempre in iniziative e pose accattivanti.

Passata alla storia per le sue ‘rubriche’ particolari pubblicate sulla sua pagina, tra reel e stories a sfondo calcistico (è una grande appassionata, oltre che tifosa sfegatata del Napoli) ma non solo, Paola ha raggiunto un seguito di tutto rispetto, da oltre 230 mila followers. Un seguito che forse, senza i vari ban in cui è incorsa durante la sua carriera per aver ecceduto in post troppo audaci, a quest’ora avrebbe potuto essere ancora maggiore.

Di sicuro, Paola sa come attirare l’attenzione e non passare inosservata. E la sua sensualità esplosiva è diventata un cult per molti.

Paola Saulino, il lato A buca lo schermo: il vestito lo contiene a fatica, fantasia dei followers a mille

Tra gli scatti imperdibili, fanno la loro comparsa anche quelli di uno degli ultimi post, in cui Paola, a margine, ha condiviso una sua riflessione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Raccogliendo complimenti per le sue considerazioni, oltre che, inevitabilmente, per la sua bellezza seducente e incontenibile.

La classica scollatura, superlativa, incontenibile come non mai in primo piano in un abito dalle pailettes dorate. La scena si illumina in un attimo, il lato A di Paola incendia l’atmosfera e viene tempestato di commenti entusiasti: “Sei spettacolare”, “Meravigliosa, sembra un dipinto”, “Bella come poche”, “Semplicemente magnifica”, “Intelligente oltre che sexy”. Pubblico in delirio per la Saulino.