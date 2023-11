Elisabetta Gregoraci da impazzire: il décolleté è bollente

Elisabetta Gregoraci ancora una volta esibisce una scollatura vertiginosa in primo piano, la visione sconvolge i fan

Riviste specializzate di gossip e social l’hanno eletta da tempo tra le proprie regine incontrastate e la cosa non stupisce di certo. Quando si parla di Elisabetta Gregoraci, è inevitabile concentrare la propria attenzione su di lei.

Una delle modelle e showgirl più in vista in Italia, che ha già segnato a ripetizione pagine di storia nel mondo dello spettacolo e sembra intenzionata a non fermarsi a quanto fatto finora, anzi. La splendida calabrese conquista da anni tutti per la sua eleganza e sensualità con pochi eguali, una vera icona della femminilità mediterranea che non passa mai inosservata, qualunque cosa faccia.

Una vita vissuta sempre al massimo, tra avventure professionali e non solo. Come presentatrice televisiva, Elisabetta ha avuto una evoluzione e costante crescita, fino a diventare apprezzatissima anche sul palco. Come modella, è sempre stata al top e se possibile, anno dopo anno, diventa sempre più bella e seducente. Tra un servizio fotografico e l’altro, non manca, laddove possibile, di rilassarsi un po’. E i recenti viaggi a Dubai, in compagnia del figlio, e in Vietnam, insieme al nuovo fidanzato Giulio Fratini, sono stati assai seguiti sul web, con i vari scatti che hanno testimoniato la solita sensualità infinita di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci nell’intervista che fa sognare il web: visione ravvicinata scollatissima, che lato A

Immagini che fanno sempre strage di cuori e di like, con i suoi oltre due milioni di followers su Instagram che rispondono sempre presenti. E che sicuramente hanno seguito con grande partecipazione, nel weekend, il ritorno sul piccolo schermo della Gregoraci, per una toccante intervista, che ha lasciato il segno anche per le visioni esplosive offerte dalla showgirl.

La 43enne è entrata negli studi di Verissimo accompagnata dal padre e dalla sorella Marzia, raccontando aneddoti familiari con dolcezza e trasporto. Facendo battere forte il cuore di tutti anche per lo splendido abito indossato, che ha posto in risalto la intramontabile scollatura.

Una visione esplosiva che non poteva passare inosservata e che in tanti hanno sottolineato in commenti carichi d’amore, dove non sono mancati anche gli incoraggiamenti per un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico anche con il suo modo di essere, sviluppando una naturale empatia con i fan.