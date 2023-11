Juve, tutto deciso: ecco il sostituto di Vlahovic

La Juventus ha intenzione di cambiare bomber nel 2024: Vlahovic verso l’addio, già scelto l’erede del serbo

La stagione della Juventus va avanti, dopo il pari nel Derby d’Italia contro l’Inter che ha lasciato un retrogusto amaro in casa bianconera. L’opportunità di superare i nerazzurri e prendersi temporaneamente la vetta della Serie A era davvero ghiotta.

In ogni caso ci sarà tempo e modo per sperare di realizzare un sogno che dura da ben quattro anni e che è sfumato, viste le diverse stagioni assai deludenti della squadra di Torino.

Quel sogno si chiama Scudetto e per arrivare davanti a tutti il prossimo 26 maggio ci sarà da lavorare sodo e sudare in campo, vista la folta concorrenza per la corsa tricolore. I pensieri della Juventus, molto presto, sono destinati a spostarsi su un altro tema caldo oltre al campo: il calciomercato.

L’estate 2023 non ha riservato grandi colpi di scena in entrata ma solo tante conferme agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il focus per il mese di gennaio sarà inevitabilmente rappresentato da almeno due operazioni da fare in mezzo al campo. La mediana del tecnico toscano sarà orfana a lungo di due pedine assolutamente importanti come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ambedue squalificati.

Per quel che concerne invece le uscite, resta caldissimo il nome di Dusan Vlahovic. La punta serba, mai integratasi in toto nel gioco ricamato da Allegri, potrebbe lasciare molto presto spazio ad un grandissimo colpo.

Bye bye Vlahovic: bomber da sogno per Allegri

Vlahovic via da Torino e dalla Serie A: un’eventualità che sta crescendo a dismisura soprattutto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Pare, infatti, che il bomber serbo – che piace tantissimo in Premier League – possa alla fine partire: e Cristiano Giuntoli, ds bianconero, avrebbe già deciso il nome del suo sostituto.

Secondo ‘Todofichajes.com’ si tratta di Victor Boniface, punta del Bayer Leverkusen con cui sta facendo grandissime cose in questa stagione. 11 gol e 6 assist vincenti in 17 apparizioni con le ‘Aspirine’, attirando su di sè l’interesse di numerosi grandi club sparsi per l’Europa. Tra questi, in primissimo piano, non può non esserci la Juventus.

Boniface, classe 2000 e nazionale nigeriano , viene per certi versi accostato per caratteristiche al connazionale Victor Osimhen, uno che Giuntoli conosce pure troppo bene e sul quale, non a caso, ha messo gli occhi anche il Napoli proprio per l’eredità di Osimhen.

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso vorrebbe tenerlo almeno per un altro anno ma la possibilità che Boniface alla fine ceda alle lusinghe della ‘Vecchia Signora’ è sempre più alta: staremo a vedere nei prossimi mesi chi la spunterà.