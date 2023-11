Kvaratskhelia-Vinicius, intreccio folle da 250 milioni

Khvicha Kvaratskhelia sempre più protagonista nel Napoli e con la nazionale: l’attaccante georgiano è nel mirino del Real Madrid e spunta un incredibile intreccio

A quanto pare la cura Mazzarri lo ha rigenerato: Khvicha Kvaratskhelia è tornato a essere trascinatore nel Napoli, così come lo era stato con la sua nazionale nella recente sosta per le nazionali. Decisivo e più libero di muoversi in campo, il talento georgiano riesce a scatenare tutte le sue qualità.

Il nuovo allenatore della squadra azzurra ha trovato subito un feeling con il numero “77”, come lo stesso Mazzarri ha ammesso. “E’ scattato subito, anche se è presto. Vedremo”. E in effetti il bacio che il georgiano ha dato al tecnico dopo la fine della partita contro l’Atalanta è emblematico.

Infatti Kvaratskhelia è stato il migliore in campo, non solo per il gol, ma anche per come si è mosso anche retrocedendo e spaziando su tutto il fronte d’attacco. Il gol di testa non è un caso, segno che se lasciato più libero (e non solo sul binario della corsia di sinistra) l’attaccante può essere devastante.

E così infatti che la dimensione del giocatore, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid, può assumere una dimensione più internazionale.

Ecco perché proprio il club spagnolo guarda con interesse a Kvaratskhelia, che da parte sua non ha mai nascosto l’apprezzamento per la corazzata madrilena. A tal proposito spunta un clamoroso intreccio che potrebbe coinvolgere proprio l’attaccante del Napoli. Il brasiliano Vinicius, attualmente infortunato, è la stella del Real Madrid, che è finito nel giro dei possibili grandi colpi del prossimo mercato estivo.

Kvaratskhelia e il Real Madrid: spunta l’intreccio con Vinicius

Si riparte sempre dalla situazione legata a Mbappé e al Paris Saint Germain: se il campione francese dovesse partire (senza escludere la destinazione Real Madrid) Vinicius potrebbe diventare l’oggetto del desiderio del francese. SI ipotizza già di cifre non inferiori ai 150 milioni di euro per l’asso brasiliano.

A quel punto il Real Madrid, se non dovesse arrivare a Mbappé (sul quale si fionderebbe sicuramente l’Arabia Saudita, ma anche club di Premier League come Chelsea, Manchester United e Liverpool) potrebbe essere proprio Kvaratskhelia l’obiettivo per sostituire Vinicius.

Sarebbe un’operazione sicuramente innovativa e per certi versi coraggiosa, perché il Real Madrid eviterebbe i pesanti oneri dell’ingaggio di Mbappé e punterebbe su un giovane emergente. E in ogni caso di certo il georgiano non si potrebbe prendere a prezzo di saldo.

Il presidente De Laurentiis, che si appresta a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, difficilmente accetterà offerte troppo lontane dai 100 milioni di euro. Dovrebbe essere questa la clamorosa valutazione del georgiano, che il Napoli pagò appena 10 milioni nell’estate del 2022.