Mazzata tremenda, un Big salta Napoli-Inter

Brutte notizie per Walter Mazzarri e il Napoli: la notizia è stata confermata, il big salterà il match contro l’Inter

Il Napoli raccoglie le energie e avvia la prima settimana agli ordini di mister Walter Mazzarri. La vittoria di Bergamo è già un ricordo, si pensa già ai prossimi avversari molto più temibili, sia sul piano fisico che su quello del gioco proposto, come Real Madrid e Inter.

Per il tecnico livornese sarà una settimana densa di impegni in cui lavorerà finalmente con il gruppo al completo: prima della gara dell’Atalanta aveva avuto a disposizione solo sette titolari su undici e con molti giocatori, tra cui Anguissa, non aveva avuto nemmeno un colloquio conoscitivo.

Ma la partita del Gewiss Stadium non è stata soltanto sorrisi o abbracci: poco prima della fine della prima frazione, il terzino uruguaiano Mathias Olivera ha subito un infortunio molto delicato che ha colpito il ginocchio. Con l’assenza dell’ex Getafe parte ora il casting del suo successore: Mazzarri dovrà inventarsi una soluzione rapida per sperare di mantenere alto il livello della corsia sinistra in vista del doppio impegno ravvicinato.

Napoli, Olivera ko: stop di due-tre mesi

Si temeva la rottura del legamento crociato, per fortuna del Napoli e di Mazzarri questa non c’è stata ma in compenso ha ricevuto una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Detto in altre parole, Olivera dovrà stare fermo almeno due/tre mesi, quindi tornerà titolare nello scacchiere azzurro a partire dall’anno prossimo.

Una notizia molto difficile da digerire considerando che, al momento, anche Mario Rui non può disputare i prossimi match per via di un problema fisico.

Notizie non proprio positive per Mazzarri che ora dovrà mutare le sue idee tattiche già sperimentate nella gara contro l’Atalanta.

Già contro il Real Madrid in Champions vedremo chi prenderà le redini dell’uruguaiano: molto probabile che giochi dall’inizio Juan Jesus che già a Bergamo ha dimostrato di saper interpretare un ruolo di quel tipo.

Ma non sono escluse altre soluzioni ‘in casa’: si potrebbe adattare capitan Di Lorenzo a sinistra e far giocare Alessandro Zanoli, oppure si potrebbe spostare Natan che già ai tempi di Bragantino aveva giocato più volte sulla corsia di sinistra.

Insomma, le discussioni sono aperte, ma al contempo il Napoli pensa al mercato degli svincolati per tesserare subito un nuovo terzino sinistro già pronto per le fatiche della Serie A.