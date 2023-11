De Laurentiis contestato: spunta la minaccia dai tifosi

Nuove polemiche nelle ultime ore per la famiglia De Laurentiis. Contestato duramente, ecco la verità dei tifosi: attenzione massima

Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere un imprenditore visionario conquistando anche uno Scudetto da urlo sotto la gestione Spalletti. I tifosi si sono imbufaliti per la gestione della famiglia: ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Il presidente De Laurentiis è intervenuto giusto in tempo per rivoluzionare la guida tecnica dopo le tante sconfitte collezionate con Rudi Garcia. Il Napoli è tornato a ripartire con la cura Mazzarri, che conosceva già molto bene l’ambiente vivendo anni trionfanti. Ora un trittico di sfide entusiasmanti con Real Madrid, Inter ed Juventus: gli azzurri vogliono tornare ad imporre il proprio gioco a livello europeo dopo lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione. Ecco una nuova minaccia proveniente questa volta da Bari con il figlio Luigi De Laurentiis nel mirino: la ricostruzione della vicenda.

De Laurentiis nel mirino, la rabbia dei tifosi: svelato il motivo

Un nuovo capitolo per quanto riguarda anche il Bari. Luigi De Laurentiis è stato contestato apertamente dopo le brutte sconfitte collezionate in Serie B: ecco la versione dei tifosi imbufaliti letteralmente per una gestione poco consona della squadra.

Non solo Napoli, ma anche Bari con il figlio di Aurelio, Luigi De Laurentiis, che è stato contestato dai tifosi pugliesi dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Venezia. Attualmente la compagine si trova al decimo posto in classifica. Subito sono arrivati i primi scontri verbali anche con i tifosi del Bari con il deputato della Lega in Puglia, Rossano Sasso, che ha voluto sottolineare: “Bari non è come la sua Napoli”. Poi ha consigliato al presidente De Laurentiis di non esagerare con le dichiarazioni visto che ha comprato la squadra a costo zero in Serie D.

Come riporta l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha voluto dire la sua svelando di intervenire nella sessione invernale di calciomercato per sopperire agli infortuni degli ultimi giorni. Ora anche il mercato di gennaio potrebbe dare così la svolta tanto invocata in casa Bari, che è stato ad un passo dalla Serie A dopo la finale play-off persa soltanto all’ultimo secondo contro il Cagliari con il gol vittoria di Pavoletti.