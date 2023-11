Napoli, svelato il motivo del ritorno di Garcia

Nonostante l’esonero arrivato durante la sosta per le Nazionali, Rudi Garcia era a Napoli sabato 25 novembre durante la trasferta degli azzurri a Bergamo: ecco perché e cosa ha fatto

Sabato 25 novembre il Napoli è tornato alla vittoria con un 1-2 in casa dell’Atalanta che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai giocatori e, probabilmente, alla città intera. Il successo contro un avversario di livello, in una gara impegnativa e in un ambiente decisamente ostile come quello del Gewiss Stadium può aver dato consapevolezza agli azzurri, che ora possono ripartire in campionato con delle certezze in più.

Certezze che sembravano mancare durante gli ultimi mesi, quando sulla panchina partenopea sedeva Rudi Garcia. Il tecnico francese, subentrato in estate a Luciano Spalletti, che ha salutato la piazza dopo la vittoria dello storico Scudetto, non ha mai convinto ed è sempre stato criticato per il gioco espresso e per la mancanza di risultati convincenti.

Dopo una sconfitta casalinga difficile da digerire contro l’Empoli, subito prima della sosta per le Nazionali, l’ex allenatore di Roma e Lione è stato esonerato e al suo posto è tornato Walter Mazzarri, dopo più di dieci anni dall’ultima volta.

L’arrivo del tecnico toscano sembra aver fatto molto bene alla squadra, che ha ritrovato i tre punti e ha giocato, probabilmente, la miglior partita degli ultimi tempi contro gli orobici. I gol di Khvicha Kvaratskhelia nel primo tempo e Eljif Elmas nella ripresa hanno reso inutile il momentaneo pareggio da parte di Ademola Lookman, permettendo ai partenopei di tenere a debita distanza i nerazzurri, che prima insidiavano il quarto posto ad un solo punto di distacco.

Proprio nel giorno della partita, però, i tifosi napoletani in giro per le strade del centro della città avrebbero potuto rivedere lo spettro, o meglio, la figura dell’ex allenatore.

Napoli, Garcia era in città durante la partita con l’Atalanta: ecco cosa ha fatto

Nonostante subito dopo la sconfitta del Diego Armando Maradona contro l’Empoli fosse subito tornato in Francia, senza neanche aspettare il documento ufficiale che comunicava il suo esonero, Rudi Garcia è stato visto a Napoli nel giorno in cui i suoi ormai ex calciatori affrontavano una delle gare più delicate della stagione.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe scelto di passare il sabato da turista e fare un giro nel centro storico di Napoli, sito inserito dall’UNESCO tra i Patrimoni Mondiali e che, sicuramente, durante i suoi mesi da allenatore ha avuto ben poche possibilità di visitare.