Olivera, il peggio è passato: sollievo per il Napoli

Sospiro di sollievo in casa Napoli: il peggio è già passato per Olivera, arrivano buone notizie dopo l’infortunio di Bergamo

Il peggio è già alle spalle. Nonostante il grande spavento e il timore di un infortunio di entità estremamente grave, arrivano buone notizie in casa Napoli. Il problema per Mathias Olivera è serio, ma meno di quanto si potesse pensare. Ed è già un piccolo motivo di sollievo per gli azzurri di Mazzarri.

La dinamica dell’infortunio subito dall’uruguaiano aveva obiettivamente fatto temere il peggio. Il modo in cui la gamba ha girato, l’espressione di dolore sul volto del calciatore, le urla, il pianto disperato. Tutto faceva presupporre che il danno fosse estremamente serio, al punto da far ipotizzare un ritorno immediato del Napoli sul mercato per cercare un sostituto.

Anche le immagini successive all’incidente, quando Mathi si è riaffacciato sul terreno di gioco di Bergamo in stampelle, senza poggiare il piede, non erano certo confortanti. Fortunatamente però la preoccupazione, almeno quella più grave e profonda, è stata spazzata via dall’esito degli esami.

Come comunicato dal club azzurro, Olivera è stato sottoposto immediatamente ai tipici esami clinici e strumentali a Villa Stuart. I risultati hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Niente rottura, dunque, e questo è ciò che più conta. L’infortunio dell’uruguaiano è infatti di entità seria, ma non gravissima, e potrebbe portarlo a rivedere il campo ben prima di quanto si potesse inizialmente pensare.

Infortunio Olivera, buone notizie per il Napoli: ecco quando potrà rientrare il terzino uruguaiano

Stando a quanto trapela da ambienti medici, per poter tornare in campo dopo in problema del genere può servire un periodo di tempo compreso tra i due e i tre mesi. Nella migliore delle ipotesi, dunque, Olivera potrebbe essere nuovamente a disposizione di Mazzarri per fine gennaio, nella peggiore entro la metà di febbraio.

Tuttavia, fonti vicine allo staff medico del Napoli portano anche a un maggiore ottimismo. Il grande obiettivo dello staff guidato dal professor Canonico è di riuscire a ridurre i tempi di recupero dalle 6 alle 8 settimane. Nel mirino c’è un appuntamento chiaro nella mente del club: poter riavere in campo Olivera già per la Supercoppa, in programma dal 21 al 25 gennaio. Difficile, certo, ma non impossibile. Staremo a vedere.