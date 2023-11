Serie A, è deciso: il campione se ne va a gennaio

Dall’Inghilterra rimbalza una voce su un possibile clamoroso assalto della big per il bombe: pericolo addio a gennaio

Sembrava aver in qualche modo imboccato la strada giusta. Pur prendendo 4 gol – ma facendone altrettanti – nel match del 12 novembre scorso al cospetto del Manchester City campione di tutto, il Chelsea pareva aver trovato una sua dimensione, forte anche della sonora batosta inflitta al Tottenham nel sentito derby londinese.

La regola del quattro che tanto aveva fatto sperare nelle ultime settimane i tifosi dei Blues si è però ritorta a sfavore della società inglese nell’ultimo match di campionato, quello contro il Newcastle. I Magpies hanno messo a nudo tutti i limiti di una squadra ancora incompleta, che ne ha presi quattro dalla formazione bianconera.

La fase difensiva è insomma un autentico disastro e come spesso accade, ignorando il ‘grosso’ del problema, si pensa di risolvere il tutto comprando giocatori come se non ci fosse un domani. Un immediato futuro che i Blues immaginano di vivere avendo tra le proprie fila uno dei giocatori più ambìti di tutta la Serie A. Uno per il quale in estate il suo presidente avrebbe rifiutato anche 100 milioni, ma che ora – con il contesto totalmente cambiato – potrebbe clamorosamente essere ceduto.

Stiamo parlando di lui, di Victor Osimhen, il fenomenale attaccante del Napoli che al suo rientro in campo dopo l’infortunio – alla prima uscita dell’era Mazzarri – è già risultato decisivo per le sorti della sua squadra con l’assist per il gol di Elmas.

Chelsea disposto a tutto per Victor Osimhen

Già pesantemente corteggiato dai club della Saudi Pro League nella scorsa estate, il nigeriano è rimasto, forte della possibilità di rinnovare il suo già ricco contratto con la società azzurra. Le sirene però, si fanno sempre più assordanti. E se non sono petroldollari, sono sterline. Come quelle che, tante, il Chelsea vorrebbe mettere sul piatto pur di strappare il nigeriano al Napoli già nella sessione invernale di scambi.

L’indiscrezione su un nuovo, imminente assalto di Todd Boehly sull’ex Lille è confermata dal portale Actu Foot, che cita fonti di matrice britannica provenienti direttamente dal Daily Telegraph.

Il magnate dei Blues starebbe per avviare l’ennesima rivoluzione della sua gestione. Uno stravolgimento che prenderebbe le mosse dall’ingaggio dell’attaccante africano, considerato il simbolo di un nuovo corso che, si spera, possa portare almeno alla qualificazione nei primi quattro posti della Premier League. Già, sempre il quattro che ricorrre come speranza, o incubo, di un club che ha speso tantissimo, raccogliendo però sul campo solamente le briciole.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI