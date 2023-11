Bomba assurda su Leo Messi: esplode lo scandalo

Si parla di un episodio molto grave che sarebbe accaduto nella vita privata di Leo Messi. La situazione ha generato milioni di clic sul web ed è clamorosa

Leo Messi da diversi mesi ha scelto come sua probabile ultima meta calcistica la MLS. Negli Stati Uniti il fuoriclasse argentino ha contribuito ad alzare la media in quanto a tasso tecnico, firmando un ricchissimo contratto con la compagine dell’Inter Miami.

Tra alti e bassi l’esperienza di Leo Messi in Nord America va avanti, ed a dispetto dell’età i colpi del campione sono sempre quelli. Per lui probabilmente sarà anche più facile destreggiarsi sul rettangolo di gioco da quelle parti, visto che non c’è la stessa intensità in quanto a ritmo partita e tattica.

Ma comunque il calcio a stelle e strisce è migliorato moltissimo nel corso degli ultimi 15 anni, ed anche grazie a lui.

Se le cose vanno bene in campo, anche con l’Argentina (pochi giorni fa c’è stata una prestigiosa vittoria in casa del Brasile a margine di un match nervosissimo per le qualificazioni ai Mondiali 2026) non altrettanto positiva sembra essere la situazione per quanto concerne la vita privata di Leo Messi. La stampa sta trattando una notizia che avrebbe del clamoroso.

Un profilo X (ormai ex Twitter) ha diffuso la notizia riguardo ad un presunto tradimento di Messi ai danni di sua moglie. La coppia si conosce sin dal 2009, ha celebrato il matrimonio nel 2017 e ha avuto tre figli maschi: Thiago, Mateo e Ciro.

Leo Messi, quanto c’è di vero sul divorzio dalla moglie Antonella Roccuzzo

L’amante del numero 10 albiceleste sarebbe una famosa giornalista sportiva sua connazionale. In Argentina se ne sta parlando molto. Ma a difesa della Pulce Atomica e di Antonella Roccuzzo c’è un’altra coppia vip che conosce benissimo i diretti interessati.

Sono stati Cesc Fabregas e la consorte di quest’ultimo, Daniella Semaan, a smentire questo gossip ritenuto privo di fondamento e volto solo a gettare discredito su Messi e signora. Le due coppie si conoscono molto bene in quanto l’argentino e lo spagnolo ex Arsenal, ora allenatore del Como nella nostra Serie B, hanno giocato per diverse stagioni insieme al Barcellona.

Antonella e Daniella sono molto amiche ed anche se ora vivono lontane l’una dall’altra si sentirebbero spesso. È il brasiliano “Direto Do Miolo” a parlare di crisi matrimoniale tra Lionel e la Roccuzzo e ad additare nella bella Sofia Martinez come la causa principale di questa tempesta nell’unione tra i due.

Questa affermazione è giunta attraverso un tweet ma senza alcuna verifica del caso. Eppure ci sono state più di dieci milioni di visualizzazioni.

Ma questa notizia evidentemente falsa ha fatto arrabbiare Daniella Semaan la quale ha difeso a spada tratta i suoi amici, scagliandosi contro il giornalismo spazzatura che non raccoglie e non cita fonti e che inventa notizie di sana pianta solo per danneggiare i vip di turno.