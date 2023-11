Calcio, è successo di tutto in campo: l’espulsione è da record

È davvero incredibile quanto successo durante l’ultimo match di Ligue 1 tra il Nantes e il Le Havre: il racconto

A volte il calcio ci regala record inaspettati, alcuni dei quali positivi, altri invece negativi per il modo con cui condizionano una squadra. Questa volta si è trattato di un record assolutamente negativo con protagonista un calciatore di cui tanto si è discusso in passato.

Non è stata una giornata qualsiasi per la Ligue 1: se in cima alla classifica Paris Saint Germain, Nizza, Monaco e Lille lottano per il primato, a metà della griglia Nantes e Le Havre duellano invece per rimanere in corsa per un piazzamento europeo, un obiettivo molto ambizioso considerando il passato delle due formazioni transalpine non proprio brillante dal punto di vista del piazzamento in classifica.

Durante l’ultimo scontro tra le due compagini, entrambe hanno dimostrato di valere dal punto di vista tecnico. Ma diciamo che la sfida tra Nantes e Le Havre sarà ricordata per la quinta espulsione più veloce della Ligue 1. Protagonista del maldestro gesto l’ex Marsiglia e West Ham Andre Ayew, da poco tesserato da Le Havre dopo un’estate intera trascorsa con la speranza di tornare subito protagonista in campo.

Ligue 1, Nantes-Le Havre: Ayew espulso dopo due minuti

Peggio di così non poteva inaugurare la sua seconda esperienza in Ligue 1. Malgrado la fiducia del tecnico del Le Havre, lo sloveno Luka Elsner, il fantasista ghanese ha esagerato a tal punto da ricevere una espulsione lampo dopo appena un paio di minuti dal suo ritorno in campo. Immaginava di sicuro un esordio diverso, considerando che nelle ore precedenti l’ex Nottingham Forest e Swansea aveva convinto tutto lo staff.

Sembra incredibile, eppure i tifosi della compagine normanna hanno assistito a uno degli esordi più rocamboleschi della loro storia: Ayew è entrato al minuto 65 al posto dell’ungherese Nego. Il ghanese, tuttavia, ha maldestramente colpito col piede a martello una gamba del difensore del Nantes Eray Cömert, con quest’ultimo che prima di ricevere il fallo stava tentando di spazzare via la palla.

Ayew, piuttosto incredulo, ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo nemmeno due minuti (per la precisione ha giocato due minuti e venticinque secondi). Ha insomma lasciato a bocca aperta sia il tecnico Elsner che i tifosi accorsi allo ‘Stadio della Beaujoire’ di Nantes, ovviamente riempitosi per l’occasione.