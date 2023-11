Garcia dimentica il Napoli: fallimento e nuova squadra

L’ex allenatore azzurro potrebbe subito tornare in carreggiata: l’avventura napoletana è stata definitivamente accantonata

Rudi Garcia dimentica il Napoli a distanza di poche settimane dal suo addio definitivo alla squadra. La sconfitta di Empoli è ancora viva nella sua mente e in quella di tutti i tifosi partenopei che lì si sono resi conto delle difficolta che stava vivendo il francese.

Nemmeno il tempo di dire addio ai tifosi azzurri e ai ragazzi che ha allenato per poco più di due mesi, che arriva subito l’indiscrezione di una nuova avventura con lui protagonista. Si parla di voci di mercato provenienti dalla Spagna che vedono Garcia come uno dei favoriti per una delle panchine più prestigiose della Liga.

Nulla è ancora definito, si parla appunto di indiscrezioni che tuttavia stanno facendo molto discutere in Spagna considerando il prestigio del club in questione, che non se la sta passando benissimo dal punto di vista del gioco e dei risultati.

L’allenatore francese potrebbe prendere la palla al balzo e tornare subito in carreggiata accettando una panchina sicuramente pesante e non scevra da rischi come quella del Siviglia. Non se la sta passando benissimo la compagine andalusa, tanto che la dirigenza sta pensando a un altro cambio di allenatore.

Rudi Garcia al Siviglia al posto di Diego Alonso: la suggestione

Agli inizi di ottobre, la società andalusa diede il benservito al tecnico che qualche mese prima riuscì a vincere l’Europa League ai danni della Roma, ossia José Mendilibar. Al suo posto fu annunciato Diego Alonso, ex ct dell’Uruguay, che tuttavia fin qui non ha affatto sistemato la situazione in classifica: il Siviglia infatti staziona alla quindicesima posizione e vede lontanissime le rivali in lotta per un posto Champions.

Il portale Egoldigital.com, citando sue fonti, parla persino di un cambio di panchina con l’esonero di Alonso. E al suo posto potrebbe proprio arrivare Garcia che si troverebbe così ad affrontare una situazione non proprio facile sul piano della classifica. Per il francese sarebbe la prima vera e propria esperienza in Liga dopo essere stato vicino a diversi club spagnoli in passato.

Lo scenario riferito all’arrivo di Garcia potrebbe diventare realtà nel caso in cui Alonso non porti i tre punti durante la prossima sfida del Sanchez-Pizjuàn contro il Villareal (partita in programma il prossimo 3 dicembre alle ore 18.30).