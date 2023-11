Il Napoli lo ‘sacrifica’: colpaccio in Serie A

Il Napoli sta pensando di sacrificare uno dei suoi giovani gioielli per arrivare ad un colpo importante in Serie A. De Laurentiis lo vuole ad ogni costo

Il calciomercato dei partenopei passa sempre da qualche acquisto di prospettiva e per anticipare la concorrenza a volte ci vuole anche qualche sacrificio. Mazzarri non si opporrebbe all’operazione e ha dato il suo benestare.

Nemmeno il tempo di arrivare e subito tre punti in cascina. Walter Mazzarri ha portato il suo Napoli alla vittoria contro l’Atalanta, in una delle trasferte più ostiche della stagione.

La squadra, schierata con il consueto 4-3-3 sembrava essere tornata ai tempi di Spalletti, per disinvoltura in campo e spirito di squadra. La parentesi Garcia è alle spalle e lo si vede anche dal rendimento di giocatori come Kvara, finito ai margini con la precedente gestione.

Il fenomeno georgiano è tornato al centro della scena e al di là del bel colpo di testa per lo 0-1 era sempre nel vivo del gioco.

Mazzarri è la scelta giusta per De Laurentiis, almeno per concludere nel migliore dei modi questa stagione, cercando di entrare nuovamente tra le prime 4 della classifica. Poi ci sarà tempo e modo di individuare un altro allenatore con cui iniziare un nuovo ciclo tecnico.

Di nomi ne circolano tanti, così come per i calciatori, accostati di continuo agli azzurri. Piacciono ad esempio due profili del Bologna.

Napoli, Zanoli può essere sacrificato sul mercato: pedina di scambio per due gioielli del Bologna

Il Napoli vorrebbe costruire il proprio futuro tecnico su due perni del Bologna di Thiago Motta: Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson. L’attaccante olandese e il centrocampista scozzese sono giovani (23-24 anni) e molto affamati. Due profili perfetti per il Napoli di De Laurentiis, che sta cercando di anticipare la concorrenza soprattutto per il bomber.

Strappare a Saputo entrambi sarebbe impresa ardua, oltre che estremamente onerosa. Per aiutarsi, però, il nuovo ds Mauro Meluso avrebbe intenzione di inserire come eventuale contropartita tecnica Alessandro Zanoli.

Il terzino destro classe 2000 ha messo insieme appena 30′ in questo avvio di campionato, giocando solamente due spezzoni di partita.

Il laterale di Carpi piace anche ai rossoblu e, dopo aver fatto un’esperienza alla Sampdoria lo scorso anno, potrebbe accettare la nuova destinazione.

Con Zanoli come contropartita parziale, il sogno Zirkzee sarebbe fattibile per la gioia dei tifosi che vedrebbero arrivare forse uno dei migliori attaccanti di prospettiva della nostra Serie A.

