Napoli-Rudi Garcia: spunta un retroscena prima dell’esonero

L’avventura di Rudi Garcia al Napoli è ormai finita da qualche settimana, ma in queste ultime ore è spuntato un nuovo retroscena. Le ultime.

Il Napoli ormai da qualche settimana è ripartito con Mazzarri, ma il tema Rudi Garcia continua a tenere banco in casa partenopea considerando che stiamo parlando di un rapporto che non si è concluso assolutamente bene.

In queste ultime ore, inoltre, è uscito un retroscena tra il Napoli e Rudi Garcia e anche la squadra. Un qualcosa che fino a poco tempo fa non era stata presa in considerazione e per questo motivo non possiamo escludere che c’è stato proprio questo alla base dell’esonero.

Napoli: l’ultimo retroscena su Garcia

Il rapporto tra il Napoli e Rudi Garcia non era mai realmente decollato. Nonostante il tecnico abbia sempre difeso il suo lavoro, possiamo dire che la scintilla non è scoccata e per questo motivo l’esonero poteva essere l’unica soluzione. Ma nelle ultime ore è uscito un nuovo retroscena sul rapporto tra il tecnico e il presidente oltre che la squadra. Un qualcosa di completamente nuovo e che potrebbe essere stato alla base della rottura definitiva verificatasi a pochi giorni da un match importante contro l’Atalanta.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, i continui litigi tra ADL e Rudi Garcia avevano turbato la squadra e l’ultimo è avvenuto a pochissime ore dall’esonero. I rapporti, quindi, non sono mai realmente decollati e qui sembrano esserci i motivi dell’allontanamento del tecnico. Di certo non possiamo escludere che altre cose possano succedere nei prossimi giorni.

Rudi Garcia e il Napoli, quindi, non si sono mai presi e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Di certo il tecnico francese potrebbe ben presto dire la sua versione su una vicenda che lo ha segnato.

Garcia-ADL: il litigio prima dell’esonero

Un litigio tra Garcia e ADL prima dell’esonero. Si tratta di un retroscena sicuramente molto importante e che spiega anche i motivi della rottura definitiva tra il tecnico e la società. Tutto questo naturalmente ha turbato la squadra e Di Lorenzo è riuscito a portare maggiore tranquillità in squadra e contro l’Atalanta si è vista una squadra completamente differente.