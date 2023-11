Osimhen a tutti i costi: l’offerta fa vacillare il Napoli

Il Napoli teme di perdere Osimhen già nel prossimo mercato di gennaio: l’offerta per il nigeriano è da capogiro

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare diverse gare, Victor Osimhen è rientrato in campo nel difficile match di Bergamo e ha subito fatto vedere quanto la sua presenza sia importante per il Napoli. L’attaccante nigeriano, subentrato al posto di Raspadori, ha infatti fornito a Elmas la palla per andare a siglare il 2-1 decisivo.

Tre punti d’oro per il Napoli, che si scrolla di dosso le scorie di queste ultime settimane che hanno portato all’esonero di Rudi Garcia e al ritorno di Walter Mazzarri dopo dieci anni dall’ultima volta.

Il tecnico di San Vincenzo spera ovviamente di poter contare da qui in avanti su un giocatore fondamentale come Osimhen per reinserirsi nella lotta per il vertice. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato che riguardano proprio l’ex bomber del Lille non fanno dormire sonni tranquilli né a Mazzarri né tantomeno a tutti i tifosi partenopei.

Stando ai rumors, infatti, diversi big club europei sono pronti a presentare un’offerta ‘monstre’ che farebbe vacillare il club del patron Aurelio De Laurentiis. Osimhen è senza dubbio uno degli attaccanti più richiesti in tutta Europa anche se le sirene più forti sono quelle che provengono dalla Premier League.

Osimhen a tutti i costi: offerta ‘monstre’ per il nigeriano

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, pare che il Chelsea abbia messo gli occhi sul bomber nigeriano e voglia provare a portarlo a Stamford Bridge già nel prossimo mercato di gennaio.

Nel tweet pubblicato dal giornalista britannico Mike McGrath si afferma che l’obiettivo principale dei Blues per il prossimo mercato invernale è proprio Osimhen.

La trattativa si preannuncia però tutt’altro che semplice, dato che De Laurentiis considera incedibile il giocatore e in un’intervista di qualche tempo fa ha detto chiaramente che servono all’incirca 200 milioni di euro per lasciarlo partire.

Gli esperti di calciomercato sono però convinti che di fronte a un’offerta da 150 milioni da parte del Chelsea la dirigenza napoletana non potrebbe dire di no.

L’attaccante di Lagos è stato pagato 70 milioni nell’estate 2020: per il Napoli si tratterebbe quindi di una super plusvalenza. Inoltre, con i soldi ricavati dalla cessione di Osimhen i partenopei potrebbero intervenire in diverse zone del campo per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Walter Mazzarri.

I tifosi napoletani sperano si tratti solo di fantamercato, anche se il Chelsea ha bisogno di qualche grande colpo per risalire la china: al momento la truppa allenata da Mauricio Pochettino – sconfitta 4-1 nell’ultimo turno dal Newcastle – è soltanto decima e molto lontana dalla zona Europa.