Osimhen-Napoli addio: il futuro è deciso

Il futuro di Victor Osimhen pare oramai deciso: il bomber nigeriano è pronto a salutare il Napoli per intraprendere una nuova avventura

Victor Osimhen e il Napoli, una storia che pare destinata a concludersi nel giro di pochi mesi: il classe 1998 – infatti – è pronto a lasciare presto la Serie A.

Nel corso degli ultimi mesi l’ex calciatore del Lille ha avuto non pochi problemi con la società, tanto che il rinnovo atteso dai tifosi sembra oramai saltato.

Vista la situazione che si è creata, le società interessate sono tornate a farsi avanti, così nei da qui alla prossima estate si prevedono diversi assalti al cartellino del nigeriano.

Nonostante i problemi, anche per via di alcuni infortuni, Victor Osimhen si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede già a quota sei reti realizzate e due assist forniti in undici partite disputate tra campionato e Champions League.

Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club, con una big inglese che pare aver rotto gli indugi con l’obiettivo di mettere le mani sul nigeriano per portarlo in Premier League.

Osimhen è pronto a salutare Napoli, il futuro può essere in Inghilterra: c’è il Chelsea

Stando a quanto riporta il quotidiano Telegraph, infatti, il classe 1998 è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea. I blues sono alla ricerca di un grande attaccante da regalare al tecnico Mauricio Pochettino in inverno, ed il nome di Victor Osimhen trova il gradimento sia della società che del tecnico argentino.

La squadra londinese sta faticando molto in zona goal, e questo sta portando la società a pensare di intervenire alla riapertura del calciomercato di riparazione. Il primo vero obiettivo come detto è Osimhen, anche se sarà difficile convincere il presidente dei partenopei a lasciar partire il propio bomber.

Per riuscirci, infatti, la dirigenza inglese dovrà mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.

Il Chelsea è pronto a provarci seriamente, rimandando ogni discorso a giugno qualora non riesca a portarlo nella capitale inglese in inverno. La sensazione, comunque, è che l’avventura di Victor Osimhen in maglia azzurra sia giunta ai titoli di coda. Il suo futuro sarà probabilmente in Inghilterra, anche se alcuni rumors parlano di un nuovo tentativo – già nell’imminente sessione di riparazione – da parte di un paio di club sauditi.