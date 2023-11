Spacco mozzafiato: Elena Santarelli fa girare la testa

Scatto da capogiro per Elena Santarelli che si è mostrata più in forma che mai prima di partecipare ad una seguitissima trasmissione.

Annuncio importantissimo da parte di Elena Santarelli che ha fatto letteralmente sobbalzare il proprio pubblico quando lo ha reso partecipe delle novità pronte a bollire in pentola. Ritorno in televisione per la modella famosa anche per la sua relazione con l’ex calciatore Bernando Corradi.

Ancora oggi la Santarelli rimane una bellezza in grado di mozzare in fiato, non a caso da giovanissima i primi a puntare su di lei furono stilisti del calibro di Giorgio Armani, Laura Biagiotti e altri nomi appartenenti sempre al campo dell’alta moda. Oggi, tuttavia, la showgirl è un personaggio a trecentosessanta gradi capace di non farsi apprezzare solo sulle copertine delle riviste più gettonate ma anche per la sua presenza scenica.

Ogni volta che decide di presentarsi in tv, in qualità di ospite o come opinionista, lascia sempre tutti senza parole. Proprio come ha fatto qualche ora fa quando ha partecipato alla prima puntata della nuova edizione di un riuscitissimo format di Mediaset. Ritorno in tv al fianco di Paolo Bonolis per la sempre affascinante starlet classe 1981.

Elena Santarelli sconvolgente sui social: l’abito mette in mostra le gambe

Ritorno in prima serata per lei e per Ciao Darwin che proprio lo scorso 24 novembre è tornato ad intrattenere il pubblico a suon di gag, sfide e a colpi di bellezza. Questa volta la Santarelli è stata chiamata a capitanare la categoria degli angeli che ha visto misurarsi con i demoni capitanati dalla star a luci rossa Malena. Un vero e proprio scontro tra titani per quanto riguarda alcune delle donne più apprezzate e seguite d’Italia.

Poche ore prima della messa in onda, la showgirl ha voluto invitare tutti i suoi spettatori a seguirla in tv durante la trasmissione. Per l’occasione la Santarelli ha voluto indossare un abito azzurro elettrico capace di renderla ancora più angelica, colore che si sposa perfettamente con la sua carnagione e con il biondo dei suoi capelli. Inutile dire che questa condivisione non ha fatto altro che aumentare l’hype del pubblico che la sera ha poi deciso di rimanere incollato allo schermo.

Divertente ritorno in tv da parte della showgirl che si è mostrata ancora una volta a suo agio alla guida di una categoria, quella dedicata alle brave ragazze, che la contraddistingue da sempre. Ora il popolo del web e gli amanti della cara e vecchia tv sperano di poterla nuovamente vedere protagonista sul piccolo schermo.