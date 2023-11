Altro che Juventus, nuovo club in Serie A per Berardi

Nel prossimo mercato invernale, Berardi sarà uno dei grandi protagonisti. L’esterno azzurro non piace solamente alla Juventus

Il calciomercato di gennaio può essere fondamentale all’interno degli equilibri stagionali. Nella sessione invernale, infatti, le società vanno a rinforzare le rispettive rose con l’intenzione di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di campionato. La Juventus è una delle squadre che potrebbe essere protagonista sia in mezzo al campo (serve un nuovo innesto visto le situazioni di Pogba e Fagioli) sia a livello offensivo.

Uno degli obiettivi, per quanto riguarda l’attacco, è Berardi. L’esterno azzurro, di proprietà del Sassuolo, continua ad essere monitorato con estrema attenzione dai bianconeri. Classe 1994, parliamo di un giocatore abile nell’uno contro uno e con la possibilità di essere impiegato da esterno destro o da seconda punta.

A livello tattico, nel sistema di gioco di Allegri occuperebbe la stessa zona di Chiesa lasciando presupporre ad un turnover tra i due attaccanti della nazionale azzurra.

Berardi sta dimostrando di potersi imporre in un club con ambizioni superiori a quelle del Sassuolo e, da punto di vista realizzativo, ha messo a segno fino ad ora sette gol (quattro in trasferta e tre davanti al proprio pubblico) accompagni da due assist.

Impossibile dimenticare la rete di San Siro in casa dell’Inter, un gol di pregevole fattura dove è racchiuso tutto il bagaglio tecnico del classe 1994: stop con il destro e tiro a giro di sinistra lasciando fermo l’incolpevole portiere.

Tecnicamente parlando è uno dei giocatori più forti del massimo campionato italiano. Le prestazioni di Berardi non sono passate inosservate con il giocatore finito nel mirino di un altro top club di Serie A.

Berardi, anche il Napoli sull’esterno offensivo

La Juventus dunque non è l’unica squadra di Serie A ad essere interessata a Berardi. Come riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, sul noto social “X”, anche il Napoli sta monitorando la situazione relativa all’esterno azzurro. La società partenopea, dopo il cambio di guida tecnica, può tornare sul mercato a gennaio in modo da regalare a Mazzarri un giocatore in grado di aumentare il valore della rosa.

Berardi sembra essere il profilo ideale. Il classe 1994 si troverebbe benissimo nel sistema di gioco del Napoli, quel 4-3-3 che va ad esaltare le caratteristiche degli esterni offensivi. Portare via l’attaccante dal Sassuolo, a gennaio, non sarà per nulla semplice sia per un discorso economico sia per un contratto in scadenza nel 2027.

Discorso diverso per giugno con le due società, bianconera e partenopea, ad avere più tempo a disposizione per provare ad aggiudicarsi le prestazioni del talento azzurro.