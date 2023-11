Calciomercato, è deciso: niente rinnovo, il presidente lo libera

Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione, il futuro dell’attaccante adesso è più che mai un rebus: tutti i dettagli

Reduce dall’infortunio rimediato con la nazionale nigeriana, che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, Victor Osimhen è tornato ad indossare la maglia del Napoli sabato sera, in occasione della sfida di Serie A che ha visto i campioni d’Italia impegnati sul campo dell’Atalanta. Il numero nove, subentrato nella ripresa a Giacomo Raspadori, è stato subito decisivo per le sorti della squadra azzurra, servendo l’assist per il definitivo 2-1 siglato da Eljif Elmas.

A fine partita, tra sorrisi e abbracci, Osimhen è apparso nuovamente entusiasta di vestire i colori partenopei. Sensazione confermata nelle ore successive, durante le quali ha postato un foto su Instagram per celebrare i tre punti: non accadeva da quando entrò in rotta di collisione con il club per via della famosa vicenda legata al video di Tik Tok.

Insomma, il bomber nigeriano è tornato in piena sintonia con l’ambiente azzurro. Ma quanto durerà ancora la sua esperienza all’ombra del Vesuvio? Non molto, probabilmente. Perché, stando a quanto riferisce calciomercato.it, il presidente De Laurentiis, nonostante il chiarimento in privato e il cambio di atteggiamento dell’attaccante, avrebbe preso una decisione netta ed inequivocabile.

Osimhen, la decisione di De Laurentiis sul tema rinnovo

L’imprenditore romano avrebbe deciso di non riavviare la trattativa per il rinnovo arenatasi la scorsa estate. Sulla base di ciò, gli scenari per il futuro di Osimhen sembrerebbero essere due. Entrambi portano alla cessione: potrebbe registrarsi già a gennaio, oppure nella sessione estiva di mercato. Sicuramente non più tardi, dato che per il Napoli significherebbe o perderlo a zero o incassare una cifra irrisoria rispetto al valore reale del calciatore.

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, alla finestra ci sono sempre l’Arabia Saudita e – soprattutto – diversi club inglesi, col Chelsea a recitare il ruolo di prima corteggiatrice del capocannoniere dello scorso campionato. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha mai nascosto di sognare la Premier League sin da quando era bambino. L’impressione è che quel sogno sia in procinto di realizzarsi e che non sarà De Laurentiis a mettergli i bastoni tra le ruote.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI