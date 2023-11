Colpo di scena Elmas: De Laurentiis dice sì

È stato uno dei protagonisti dello storico scudetto orchestrato da Spalletti, ma adesso per lui potrebbe essere arrivato il momento di lasciare per sempre Napoli e la Serie A

Il fantasista macedone Eljif Elmas potrebbe dire addio al Napoli nella prossima finestra invernale di calciomercato: una buona offerta farebbe vacillare il presidente De Laurentiis.

Nonostante spesso non sia sceso in campo nell’11 dei titolari, nel corso della passata stagione Elmas è stato uno dei protagonisti dello scudetto azzurro.

Il fantasista macedone, infatti, ha messo a referto 6 gol e 3 assist in poco più di 1600 minuti disputati. Il suo contributo, specialmente nella prima parte di campionato, è stato decisivo per la straordinaria annata dei partenopei.

In questa stagione, però, la situazione di Elmas al Napoli è profondamente cambiata.

L’arrivo di Rudi Garcia ha cambiato la posizione del macedone all’interno dell’organico, con l’ex Fenerbahce che spesso ha dovuto guardare i propri compagni dalla panchina. Con l’arrivo di Mazzarri, però, la musica sembra cambiata ed Elmas è tornato protagonista siglando il gol vittoria nel difficile match contro l’Atalanta alla prima del tecnico toscano.

Dopo un inizio nettamente segnato dalla mancanza di fiducia, Elmas è tornato sui suoi livelli. Nelle ultime 3 gare di Serie A, infatti, il macedone ha siglato due reti, di cui l’ultima decisiva per la vittoria sull’Atalanta.

ADL pensa seriamente alla cessione: Elmas potrebbe lasciare il Napoli e la Serie A

Il ritorno al gol ha riportato positività nel macedone che, però, continua a chiedere maggiore spazio in campo. In caso di mancato aumento di minutaggio, dunque, lo stesso Elmas potrebbe forzare la mano e chiedere a De Laurentiis di essere ceduto.

Sia in Italia che all’estero il macedone piace parecchio e, in caso di offerta pari o superiore ai 30 milioni, il patron azzurro potrebbe seriamente pensare ad un suo addio. Diversi club di Premier League lo apprezzano e, dopo l’interesse mostrato dal RB Lipsia la scorsa estate, Elmas potrebbe lasciare la Serie A e misurarsi in un nuovo campionato.

Sull’ex Fenerbahce ci sarebbero anche Inter e Milan ma, con ogni probabilità, ADL potrebbe optare per l’opzione estera per due motivi: la possibile migliore offerta da club provenienti da campionati più ricchi e la volontà di non rinforzare una diretta concorrente agli obiettivi stagionali.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI