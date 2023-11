Insigne torna a Napoli e si toglie un peso: la confessione spiazza tutti

Lorenzo Insigne torna a parlare del suo addio al Napoli e si lascia andare a una confessione clamorosa: parole sorprendenti.

C’è ancora amore tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Nonostante il rocambolesco addio, l’ex capitano resta il primo tifoso della squadra azzurra, e a distanza di ormai oltre un anno dalla sua partenza per Toronto è tornato a casa non solo per riabbracciare i suoi ex compagni, ma anche per togliersi un bel peso dalle spalle.

Nel bel mezzo di un ritorno al passato, Insigne ha scelto d’immergersi nuovamente nella realtà partenopea. Negli scorsi giorni ha quindi deciso di andare a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni e amici, ma anche per riabbracciare quel Walter Mazzarri che, ormai undici anni fa, lo fece esordire in Serie A, giovanissimo, in un Napoli che si stava apprestando a diventare una big del calcio italiano.

D’altronde, Lorenzo resta ancora il primo supporter della squadra azzurra, e non perde occasione per confermarlo. Lo ha fatto ad esempio anche in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Una chiacchierata in cui non solo ha tessuto le lodi del suo ‘erede’, Kvaratskhelia, ma si è anche lasciato andare a una confessione sorprendente.

Napoli, confessione incredibile di Insigne: le parole dell’ex capitano sono sorprendenti

La stagione scorsa rimarrà per sempre nella storia del Napoli e del calcio italiano. Nell’anno della rifondazione, dell’addio di Insigne, di Koulibaly, di Mertens, la squadra azzurra, trascinata da volti nuovi come Kvara o da grandi campioni come Osimhen è riuscita a riportare a casa un tricolore che mancava da trentatré anni.

Il merito è sicuramente di un gruppo fantastico e di un allenatore, Spalletti, che è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Ma in qualche modo Lorenzo questo scudetto lo sente anche un po’ suo e di tutti quei calciatori che al tricolore erano andati vicinissimi, e che per certi versi si sono visti beffati nel 2018, in quell’altrettanto storica stagione dei 91 punti di Sarri.

“I nostri sacrifici hanno contribuito a costruire qualcosa di speciale“, ha raccontato Insigne, senza nascondere la sua gioia per ciò che i giocatori hanno saputo regalare a una città intera e a una tifoseria innamorata. Dopo tutto quello che era accaduto negli anni precedenti, Napoli lo meritava più di chiunque altro, e questo Lorenzo lo sa bene.

Nel suo cuore, oltre alla felicità, resta però anche un rimpianto che non può nascondere a se stesso e agli altri: “Avrei voluto vincere uno scudetto da capitano, era il mio sogno“. Un desiderio destinato a rimanere tale, per sempre, ma in parte ripagato dalla grande gioia della scorsa stagione e con la soddisfazione di aver comunque fatto parte di una squadra che, per almeno sei mesi, ha giocato il miglior calcio d’Europa.