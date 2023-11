Le Donatella esagerano: video da favola

Con le Donatella lo show raddoppia, la loro bellezza riempie gli occhi ed il cuore. Le gemelle Silvia Provvedi e Giulia Provvedi sono da far mancare il respiro.

Le Donatella incantano sempre. Il loro profilo Instagram è uno spettacolo, roba da mettersi comodi a vedere con dei popcorn, perché lì troverete di tutto. Si tratta di un profilo condiviso, con le due gemelle Silvia e Giulia Provvedi che danno sempre il meglio di loro.

Le due cantanti una volta si dedicavano a realizzare ed a postare dei contenuti quasi sempre ad alto tasso di sensualità. Dopo avere ricevuto non poche critiche per il fatto di risultare oltremodo esagerate a volte, e senza alcun valido motivo per farlo, le Donatella hanno scelto di intraprendere un percorso un po’ differente.

Ora ci sono molte più foto e più video nei quali le due belle gemelle originarie di Modena danno libero sfogo a quella che è la loro verve ironica. Anche nei confronti di loro stesse. Il primo che dovesse accorgersi di loro sui social penserebbe che si tratta di due ragazzine che non hanno troppi pensieri per la testa. Ed invece non è affatto così.

Infatti tutte e due hanno dovuto affrontare non poche peripezie in ambito sentimentale. Per dire, Giulia Provvedi è stata legata a personaggi come Fabrizio Corona e Giorgio De Stefano, detto Malefix e la cui famiglia ha avuto non pochi problemi con la giustizia. Basti pensare che quando è nata la loro figlioletta, Malefix è stato arrestato, per scontare una pena di 12 anni e 8 mesi per ‘ndrangheta.

Le Donatella, cosa è successo a Giulia e Silvia Provvedi?

Pure Giulia non ha avuto una vita amorosa tranquilla, con un tira e molla durato tre anni con il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini. Poi sembra esserci stata qualche altra relazione ma senza alcun futuro, anche se ora lei pare sia felice con Andrea Riso. Però le due gemelle, che festeggiano gli anni il 1° dicembre e che sono nate nel 1993, hanno subito anche di peggio.

Un anno fa, nel settembre del 2022, hanno assistito con i loro occhi alla morte del loro padre, stroncato da un infarto fulminante sopraggiunto all’improvviso. Quel dolore è ancora vivo anche se è stata messo da parte per fare posto alla nostalgia. Intanto le Donatella hanno anche una folta fan base da coltivare.

In realtà a loro basta poco per conservare i loro tanti fan, e per conquistarne di nuovi. Sono dotate di corpi perfetti, sono simpatiche e sanno far ridere. Cosa si potrebbe chiedere di più ad una ragazza? In una loro clip social pubblicata di recente le vediamo impegnate in una scenetta improvvisata.

Ma non è la loro divertente performance ad attirare le attenzioni quanto piuttosto l’abbigliamento succinto e la totale mancanza di difetti che riguarda la loro pelle e le loro forme. Due bellezze strepitose come Giulia e Silvia Provvedi meritano di ricevere tutto l’amore di questo mondo.