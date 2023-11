Mercato Napoli, affondo a gennaio per il top player: offerta clamorosa

Clamorosa la voce che vorrebbe imminente l’assalto al top player: De Laurentiis riflette sull’opportunità di mercato

Inaspettata, deludente, ricca di colpi di scena. Ognuno può porre l’accento dove vuole per descrivere la stagione del Napoli Campione d’Italia fino a questo momento. Dopo una partenza balbettante, col nuovo tecnico Rudi Garcia già sul banco degli imputati dopo poche gare, il club ha passato indenne la prima tempesta, quella che aveva fatto venire al patron De Laurentiis la pazza idea di chiamare Antonio Conte per sostituire in corsa l’allenatore francese.

Dopo il rifiuto del salentino, che è rimasto fedele all’anno sabbatico che aveva annunciato di volersi prendere, i problemi non sono affatto spariti. Non sono stati solo i risultati, che hanno spinto gli azzurri fino ad accumulare 10 punti di distacco dalla capolista Inter, a far scoperchiare la pentola dopo la gara interna con l’Empoli del 12 novembre.

Le tensioni tra i big della rosa – Kvaratskhelia, Osimhen e Politano su tutti – sono state tra le cause principali dell’allontanamento definitivo dell’ex tecnico della Roma, sostituito alfine da Walter Mazzarri, tornato all’ovile a 10 anni di distanza dalla sua ultima panchina alla guida dei partenopei.

Altri problemi però, permangono. E riguardano la permanenza nel club azzurro di uno dei giocatori più rappresentativi, ovvero Victor Osimhen. Già corteggiatissimo in estate dall’Al Hilal, società nella quale è approdato, dal Chelsea, una vecchia conoscenza del Napoli come Kalidou Koulibaly, il bomber è rimasto. Ma pretende un rinnovo di contratto a cifre che, così a naso, De Laurentiis non vorrebbe concedere. Ecco lo spiraglio all’interno del quale una big inglese si starebbe inserendo con la potenza economica già mostrata in altre circostanze.

Osimhen, irrompe il Chelsea: ecco l’offerta irrifiutabile

Dall’Inghilterra, dalle colonne del ‘Daily Telegraph‘, rilanciano il ritorno di fiamma del Chelsea per l’attaccante nigeriano. Dopo aver sondato il terreno nella scorsa estate, ed aver ricevuto il deciso ‘no’ del presidente azzurro, il club londinese starebbe per tornare alla carica con un’offerta superiore ai 100 milioni di sterline. Parliamo di 120 milioni di euro che i Blues sarebbero disposti a sborsare già a gennaio pur di accaparrarsi il giocatore africano.

Il numero uno dei campani ha sempre dichiarato di non voler nemmeno prendere in considerazioni proposte inferiori ai 150 milioni cash. Niente contropartite tecniche o strane formule di pagamenti dilazionati. Negli ultimi 6 mesi però – un’eternità quando si parla di mercato – tante cose sono cambiate.

Il contratto in scadenza nel 2025 non è stato ancora rinnovato, e il giocatore sembra sempre più intenzionato a dare sostanza al suo sogno – mai celato – di giocare in Premier League. La possibilità di essere protagonista in un club molto ambizioso, che prima o poi tradurrà con risultati sul campo i milionari investimenti fatti negli ultimi due anni, potrebbe stimolare non poco Osimhen. Che, tra l’altro, potrebbe essere convinto dal suo ex compagno Koulibaly ad accettare la destinazione Chelsea, già esperita dal difensore senegalese.

