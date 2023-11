Napoli, De Laurentiis sorride: i conti non mentono

Dopo aver sostituito Rudi Garcia con Walter Mazzarri, Aurelio De Laurentiis può sorridere per delle ottime notizie arrivate dai conti del suo Napoli.

Dopo aver ottenuto un successo storico con Luciano Spalletti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha vissuto una prima parte stagione davvero negativa. La scelta ‘Rudi Garcia’, di fatto, si è rivelata assolutamente sbagliata. Il tecnico francese, infatti, non è mai riuscito ad entrare né nella mente dei suoi calciatori e né nel cuore dei tifosi azzurri.

Basta pensare che Aurelio De Laurentiis ha scelto di esonerare Rudi Garcia dopo appena 12 giornate di campionato. Con la sconfitta rimediata lo scorso 12 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, il patron partenopeo ha deciso di compiere l’avvicendamento in panchina tra l’ex tecnico della Roma e Walter Mazzarri.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, non può assolutamente permettersi che il suo Napoli manchi la qualificazione alla prossima super Champions League. L’anno venturo, infatti, la massima competizione europea cambierà format, garantendo così molti più milioni di euro a chi ne prenderà parte. Tuttavia, in attesa della conclusione di questa stagione, il presidente del team campano può comunque già esultare per i conti del suo club.

Come riportato dal portale italiano ‘calcioefinanza.it’, infatti, sono tornati a salire i compensi degli amministratori del Napoli. Ciò è avvenuto grazie all’utile record di 79,7 milioni di euro emerso dal bilancio della società azzurra al 30 giugno 2023.

Questi emolumenti, che aumenteranno dai 2,3 milioni di euro del 2021/22 ai 2,5 milioni di adesso, saranno soprattutto percepiti dalla famiglia De Laurentiis.

Basti pensare che nel Cda del Napoli, oltre ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, ci sono anche sua moglie Jacqueline Marie Baudit (vicepresidente) ed anche i suoi due figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, più Andrea Chiavelli (braccio destro del patron partenopeo ed amministratore delegato).

Napoli, aumentano i compensi agli amministratori del club partenopeo: le cifre

In questi 19 anni di proprietà targati Aurelio De Laurentiis, come sempre scritto da ‘calcioefinanza’, la somma totale dei compensi percepiti dagli amministratori del Napoli è di circa 40 milioni di euro. Da considerare che nei primi quattro bilanci dell’era De Laurentiis, gli amministratori non hanno percepito alcun emolumento, mentre, dopo i 250 mila euro del 2009, la media dal 2011 è di circa 3 milioni di euro all’anno.

Nel frattempo, i tifosi azzurri sperano che la situazione economica della loro squadra del cuore migliori ancora di più, soprattutto con la qualificazione all’edizione della super Champions League dell’anno prossimo, visto che il Napoli è club che si autofinanzia.