Napoli, Mazzarri è gelato: tutto vero, la sentenza emessa è durissima

Il Napoli ha vinto alla prima di Mazzarri sulla panchina in questa nuova stagione contro l’Atalanta, eppure non ha convinto tutti: la ‘sentenza’ infatti non lascia scampo

Il Napoli, con Walter Mazzarri alla prima dopo il suo ritorno sulla panchina azzurra nella stagione 2023/24, ha vinto contro l’Atalanta in trasferta e ha ottenuto tre punti fondamentali. In attesa dell’Inter al Diego Armando Maradona, c’è chi però ha rivolto parole dure proprio verso la squadra partenopea.

Quella contro i nerazzurri si prospetta già come una gara dalle tante risposte e per questo gli azzurri non possono e non voglio sbagliare.

Eppure, guardando all’ultima giornata disputata, c’è chi ha duramente criticato il gioco dei giocatori di Mazzarri. Prendendo in considerazione un reparto su tutti: quello della difesa. A dire la sua è stato infatti Enrico Fedele, dirigente e opinionista, il quale non ha visto di buon occhio la vittoria a Bergamo. Anzi le sue parole sono state più che nette.

Fedele diretto sul Napoli: buon primo tempo con l’Atalanta, ma per lui non basta

A ‘Radio Marte’, Fedele non ha fatto sconti alla squadra azzurra e ha dichiarato: “Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, ma un deludentissimo secondo, a causa della deficitaria condizione fisica. Mazzarri è stato bravo nel capire di dover dare ritmo alla squadra, e lo ha fatto inserendo Elmas e Osimhen, che ha dato furore e messo paura agli avversari”. Ma la sua critica non è finita qui.

“Che azioni pericolose ha fatto – ha aggiunto – il Napoli, nella ripresa? Ho visto una squadra di fantasmi, nei secondi 45’. Il Napoli poteva prendere tre gol, se non fosse stato per il portiere. Anche su Koopmeiners è dovuto intervenire Gollini con dei miracoli… Il vero problema è che i difensori azzurri, nella loro area di rigore, non sanno marcare. I centrali del Napoli non hanno le stimmate del marcatore”.

Il problema principale per Fedele starebbe perciò prima di tutto nella difesa di questa stagione. Tanto che, come ha più volte riferito, secondo lui l’assenza di Kim (ceduto in estate al Bayern dietro il pagamento della clausola) si è immediatamente fatta sentire. Fedel non è mai tenero col Napoli, ciò è dovuto anche se non soprattutto alla sua grande passione proprio per i colori azzurri.